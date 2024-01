"E ireal!" Mihai Stoica, şocat de antrenamentele lui Dorinel Munteanu de la Oţelul - Antena Sport

Reclamă

De asemenea, Mihai Stoica a mai declarat că Dorinel Munteanu a creat o echipă bună la Oţelul, mărturisind că „Munti” a reuşit să facă acest lucru, deşi nu a avut la dispoziţie jucători de valoare.

„Mamă-mamă! Asta e ireal! E ireal. Bine, au avut rezultate, au jucat bine… Dar e ireal! Eu mă mir… Senzaţional! Când am văzut un aşa antrenament la noi? Când mergeam la Forban. Din 2004. Dar acolo era zăpadă, adevărat. Nu era foarte mare. Nu trecea niciodată de piept (n.r- râde). Nu ştiai dacă Florentin Dumitru era la antrenament.

Reclamă

Asta e senzaţional… Am auzit multe variante. Nu ştiu daca e ok, dacă nu e ok… Fotbalul se joacă pe verde, pe plat. Ţine chestia asta să poţi să alergi? Ţine? Am mai văzut asta cu alergatul pe pante când eram la juniori.

Arta lui Dorinel e că a făcut o echipă bună fără fotbalişti. Dacă nu-i vezi în trening, nu ştii că sunt fotbalişti. Munteanu zice că vrea două milioane pe Cistotti, dar nu dă nimeni”, a declarat Mihai Stoica, conform orangesport.ro.

Dorinel Munteanu dă afară 7 jucători

E oficial! Oţelul Galaţi a transmis, într-un comunicat oficial, că Dorinel Munteanu dă afară 7 jucători! Tehnicianul gălăţenilor a început să pună în practică ce anunţa înainte de pauza de iarnă.

Reclamă 4 / 0/3

Nemulţumit că Oţelul a pierdut, surprinzător, cu ultima clasată, FC Botoşani, cu 2-0, Dorinel Munteanu declara că va face „revoluţie” în lotul echipei sale. Zis şi făcut. „Tehnicianul Dorinel Munteanu a stabilit ca șapte dintre jucătorii din lotul utilizat în anul 2023 să fie trecuți pe lista de transferuri. Este vorba despre fundașii Andrei Rus, Costin Ghiocel (ambii, convocați pentru cantonamentul de la Vatra Dornei), Dan Panait, Rosario Latouchent, mijlocașii Pablo Gaitan și Ariel Lopez și de atacantul Iliya Dimitrov”, a transmis Oţelul Galaţi, într-un comunicat publicat pe site-ul oficial.