Dorinel Munteanu, reacţie vehementă după scandalul uriaş din meciul cu Botoşani: "Am înjurat! Am avut o ieşire nervoasă!" - Antena Sport

Dorinel Munteanu a avut o reacţie vehementă după scandalul uriaş din meciul cu Botoşani. Oţelul Galaţi s-a impus cu cu 3-2.

Bogdan Andone, antrenorul celor de la Botoşani, l-a acuzat pe Dorinel Munteanu ca l-a înjurat de la începutul meciului pe arbitrul Cristian Moldoveanu. În replică, antrenorul Oţelului a spus că injuriile au fost adresa unor oameni din staff.

Dorinel Munteanu, reacţie vehementă după scandalul uriaş din meciul cu Botoşani

”Nu înțeleg de ce Bogdan Andone se leagă de mine. A fost un arbitraj care a dezavantajat ambele echipe. Dar el în loc să-și vadă de problemele de la echipa lui, se ia de mine.

Am avut o ieșire nervoasă, am înjurat, am folosit cuvinte dure, dar spre maseurii mei și spre preparatorul nostru fizic fiindcă nu se uitau la mine să mă anunțe care este starea lui Cisotti, care fusese lovit cu cotul în spate într-un moment în care noi eram sub presiune.

Am fost și eu avertizat, dar pentru proteste, nu fiindcă am înjurat arbitrii. Asta în condițiile în care publicul din spatele băncilor de rezerve m-a înjurat continuu. Nu sunt ușă de biserică, dar nu am înjurat arbitrajul!

Am fost cel mai suspendat antrenor din Liga 1, dar pentru gesturi, pentru proteste. Oricum, e urât din partea lui că dă într-un coleg de breaslă ca să-și ascundă astfel propriile slăbiciuni.

Păi ce a spus el la ieșirea de pe teren nu poate fi reprodus. Pe mine nu mă interesează ce zice sau ce face Bogdan Andone sau de FC Botoșani. Dar nu e normal să acuze așa un coleg”, a spus Dorinel Munteanu, potrivit gsp.ro.