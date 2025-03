Dorinel Munteanu semnează cu Sepsi! Când va fi prezentat oficial - Antena Sport

„(n.r. Vă este teamă de o demitere?) Nu. Am spus-o din 8 septembrie, de când am venit. Au trecut multe luni. În fiecare săptămână s-a scris, ba că vine unul, ba că vine altul. Eu am încercat să nu mă concentrez pe ceea ce se discută. Încerc să îmi văd de treabă, pe cât pot, trebuie să fac și eu mai mult, dar trebuie să fiu susținut și de băieți, prin joc!„, a spus Valentin Suciu.

Ce spunea Dorinel Mnteanu, despre ofertele pe care le-a refuzat

„În afară de FC Voluntari, e adevărat că am avut contacte cu cele două echipe (n.r. FCU Craiova 1948 şi FC Botoşani), dar dânşii au înţeles opţiunea mea, dar a lua o pauză, de a mă putea linişti că nu puteam fi eficient după Oţelul Galaţi, pentru că acolo implicându-mă total am avut nevoie de această pauză.

Sigur, fiecare antrenor vrea să antreneze şi e clar că nu va trece mult timp şi voi fi din nou pe bancă. În primă fază trebuie să iau în calcul orice ofertă, după mă voi decide, dar acum sunt în perioada de pauză.

În continuare ţin la acest oraş, la această echipă (n.r. – Oţelul Galaţi), au fost momente grele când am preluat-o, ştiam la ce lucru greu mă înham. Acum mă gândesc bine la orice ofertă, nu pot spune că aş vrea o echipă de Liga 3, dar vreau o echipă unde se doreşte performanţă. Pe termen lung, nu pe termen scurt, că acelea sunt performanţe sporadice”, a declarat fostul antrenor de la Oțelul, la începutul anului, citat de Sport Total FM.