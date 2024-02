"E mireasă!" Gigi Becali, reacţie fabuloasă despre un jucător de la FCSB! Cine l-a impresionat, după remiza cu Farul - Antena Sport

Nici măcar o şansă, jucăm foarte bine. Mi-a dat încredere ca şi cum am fi câştigat. A demonstrat FCSB că e echipă puternică, că nu are probleme. Fără Olaru, fără Coman, el a fost la jumate, trebuie să ia antibiotic, are gâtul inflamat.

Niciodată nu am avut o linişte la un rezultat, nici bătaie nu am luat, a jucat echipa bine, şi plus de asta…s-a şi egalat, şi Gică mulţumit, a zis că sunt fericiţi. Ai văzut ce a zis jucătorul, că dacă nu pierd meciul le dau primă.

Cu alte cuvinte, au jucat foarte atenţi, să nu piardă meciul. Gică, mulţumit, fericit, de ziua lui. Şi eu la fel, de cum mi-a jucat echipa. Gică, când face după meci, e în vria meciului, nu trebuie să iei în seamă”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.