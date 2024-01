Echipa din Spania care insistă pentru transferul lui Horaţiu Moldovan! Anunţ de ultim moment despre portarul de la Rapid - Antena Sport

Cu contract valabil până în 2025, prețul portarului nu se va ridica peste acei 800.000 de euro, în principiu, dar suma ar putea crește dacă va face un Campionat European bun în Germania, în iunie”, au notat spaniolii, conform sursei citate mai sus.

Horaţiu Moldovan a rupt tăcerea! A spus totul despre relaţia cu Şucu şi Angelescu

Horaţiu Moldovan a rupt tăcerea, după informaţiile apărute în ultima vreme, care susţineau că portarul Rapidului a cerut un salariu de 30.000 de euro pentru a rămâne în Giuleşti.

„Faţă de domnul Şucu nu am niciun reproş. E cel mai corect om pe care l-am întâlnit până acum. Faţă de domnul Angelescu am cel mai mare respect. Mi-a întins o mână când probabil că nimeni nu mai credea în mine. Nu pot să mă cert niciodată cu clubul Rapid. E perioada de transferuri, dacă va veni o ofertă de nerefuzat, voi face pasul.

Mi-e gândul doar la Rapid, nu sunt disperat să plec. Mă gândesc şi la EURO. Nu poate nici Neuer condiţii să fie titular. Şi aici am o concurenţă bună cu Drăghia. Sunt aici, mă bucur că am venit la reunire. Mă bucur că am ajuns la EURO, nu mă ţine pe loc. Sunt mândru că sunt român.

Dacă vine o ofertă foarte bună, mă gândesc şi la EURO, dar şi la mine. O ofertă foarte bună înseamnă un campionat foarte bun din Europa. Sper să câştigăm titlul. Am mare respect faţă de suporterii rapidişti. Ne bucurăm că sunt alături de noi şi sper la final să arătăm că suntem de neclintit”, a spus Moldovan, la reunirea Rapidului.