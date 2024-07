„El era la licurici!” Cristi Borcea, reacție clară după retragerea lui Eugen Voicu de la Dinamo! Anunț despre noii acționari - Antena Sport

Cutremur la Dinamo! Principalul acționar se retrage de la echipă

Este cutremur la Dinamo, după ce principalul acționar se retrage de la echipă. Eugen Voicu a transmis că își va ceda o parte din acțiuni, către o companie care e dispusă să investească la clubul din Ștefan cel Mare.

Conform prosport.ro, Renovatio este grupul care ar putea prelua partea de acțiuni cedată de Eugen Voicu. Renovatio, prin RNV Sport, s-a implicat deja la Dinamo și a preluat 21% din acțiunile clubului, în toamna anului trecut. Andrei Nicolescu, administratorul special al „câinilor”, deține un procent de 27% din acțiuni.

„Cât am putut să contribui, am făcut-o. Am ajuns într-o situație în care consider că este mai bine să fac acest pas. Mi-am făcut datoria când a fost mai mare nevoie, iar acum consider că există acționari puternici, destul de retrași, serioși, care nu caută publicitate și pot duce mai departe această structură pe care am realizat-o din februarie 2023. Pentru că există această structură!

Lucrurile sunt așezate pe un făgaș. Direcția pe care am setat-o e bună, Dinamo e pe un drum corect, tot ce mai trebuie este… timp, care este comprimat. Timp și puțină răbdare. Dacă vrei să construiești un club trebuie să ai un schelet, care atunci când am preluat, nu era. Când am venit totul atârna de o fărâmă de ață. O să-mi păstrez un anumit procent, da. Va exista, cel mai probabil, cât de curând, o schimbare în Registrul Comerțului”, a declarat Eugen Voicu, conform sursei citate mai sus.