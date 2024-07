Cutremur la Dinamo! Principalul acționar se retrage de la echipă: „ Am contribuit cât am putut! Îmi voi păstra un anumit procent” - Antena Sport

Cutremur la Dinamo! Principalul acționar se retrage de la echipă: „ Am contribuit cât am putut! Îmi voi păstra un anumit procent”

Lucrurile sunt așezate pe un făgaș. Direcția pe care am setat-o e bună, Dinamo e pe un drum corect, tot ce mai trebuie este… timp, care este comprimat. Timp și puțină răbdare. Dacă vrei să construiești un club trebuie să ai un schelet, care atunci când am preluat, nu era. Când am venit totul atârna de o fărâmă de ață. O să-mi păstrez un anumit procent, da. Va exista, cel mai probabil, cât de curând, o schimbare în Registrul Comerțului”, a declarat Eugen Voicu, conform sursei citate mai sus.

Zeljko Kopic, prima reacție după ce Dinamo a fost învinsă dramatic de CFR Cluj

Zeljko Kopic a subliniat jocul bun al lui Dinamo, din prima repriză. Antrenorul croat a transmis că CFR Cluj a avut un plus la capitolul intensitate, în repriza secundă, atunci când a reuşit întoarcă scorul.

„Știam că va fi un meci dificil, că CFR are multă calitate, nu doar în primul 11, dar și pe bancă, jucători care pot face diferența în orice moment. În prima repriză am făcut multe lucruri bune, au fost multe faze bune. În partea a doua am făcut câteva greșeli, dar am încercat să jucăm.

La 2-2 am avut o ocazie bună prin Bani, au mai avut șanse Amzăr, Selmani. CFR a păstrat intensitatea, au câștigat câteva dueluri la mijloc. E primul joc, trebuie să continuăm să lucrăm, să analizăm și să ne îmbunătățim unde este cazul. Cîrjan a fost bun, cu câteva momente excelente. Când am decis alături de club să-l aducem, știam că are o astfel de calitate. Trebuie să lucreze de la zi la zi, la ce calitate are vreau să controleze jocul 90 de minute, să fie tot timpul la balon, dar asta va veni cu timpul”, a declarat Zeljko Kopic, conform digisport.ro.