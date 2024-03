Elias Charalambous a rupt tăcerea despre prelungirea contractului cu FCSB: "Singurul lucru pe care îl am în minte e ăsta!" - Antena Sport

Elias Charalambous a rupt tăcerea despre prelungirea contractului cu FCSB: „Singurul lucru pe care îl am în minte e ăsta!”

Reclamă

Da, cu siguranță. Nu vreau să vorbesc acum de contract, nu e momentul oportun acum să vorbim despre contractul meu sau al unor jucători. Trebuie să terminăm ce am început apoi avem timp să discutăm”, a spus Elias Charalambous pentru gsp.ro.

Elias Charlambous a oferit declaraţii şi despre faptul că a ajuns să stea un an pe banca roş-albaştrilor. Acesta a transmis că nu se aştepta să se acomodeze atât de repede la formaţia roş-albastră. Antrenorul cipirot a mai dezvăluit că antrenorul pe care îl urmăreşte est Mikel Arteta, de la Arsenal.

Reclamă

„Mă simt foarte fericit. Toate momentele care au trecut până acum au fost foarte frumoase. Nu m-am așteptat să mă adaptez așa repede la echipă. Am mai spus-o, m-au ajutat foarte mult cei de aici. Mă simt ca acasă, mă bucur de fiecare zi petrecută aici și sunt bucuros că am deja un an la FCSB.

mi place Arteta. De asemenea, Arsenal era echipa cu care țineam când eram mic. Îmi place cum joacă, îmi place filozofia lui. Și Guardiola îmi place, am mai avut un antrenor care a lucrat cu Sarri și am luat multe lucruri de la el. Am 3-4 jucători pe care îi urmăresc, nu vreau să-i copiez, doar să iau câteva idei de la fiecare”, a mai spus Charalambous.

Reclamă 4 / 0/3

Va câştiga Simona Halep cel puţin un turneu în 2024? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...