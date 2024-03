"Voiam să fiu gangster!" Detalii din viaţa lui Elias Charalambous, la un an de când a venit la FCSB! Ce antrenor urmăreşte - Antena Sport

„Voiam să fiu gangster!” Detalii din viaţa lui Elias Charalambous, la un an de când a venit la FCSB! Ce antrenor urmăreşte

Reclamă

„Am condus un Audi vechi al bunicului meu până să strâng bani să-mi cumpăr mașină. Iar prima mașină pe care mi-am cumpărat-o a fost un Peugeot 307 negru. Mereu voiam să fac lucrurile cu banii mei.

Vă spun că cel mai groaznic lucru pe care l-am cumpărat a fost o motocicletă, una mare. Voiam să fiu un gangster. Dar când fata mea s-a născut am vândut motorul direct. Nu-mi voi lăsa niciodată cei doi băieți să conducă o motocicletă pentru că am înțeles ce periculos este, în special pentru fotbaliști”, a declarat Elias Charalambous, conform gsp.ro.

Reclamă

De asemenea, Elias Charlambous a oferit declaraţii şi despre faptul că a ajuns să stea un an pe banca roş-albaştrilor. Acesta a transmis că nu se aştepta să se acomodeze atât de repede la formaţia roş-albastră. Antrenorul cipirot a mai dezvăluit că antrenorul pe care îl urmăreşte est Mikel Arteta, de la Arsenal.

„Mă simt foarte fericit. Toate momentele care au trecut până acum au fost foarte frumoase. Nu m-am așteptat să mă adaptez așa repede la echipă. Am mai spus-o, m-au ajutat foarte mult cei de aici. Mă simt ca acasă, mă bucur de fiecare zi petrecută aici și sunt bucuros că am deja un an la FCSB.

mi place Arteta. De asemenea, Arsenal era echipa cu care țineam când eram mic. Îmi place cum joacă, îmi place filozofia lui. Și Guardiola îmi place, am mai avut un antrenor care a lucrat cu Sarri și am luat multe lucruri de la el. Am 3-4 jucători pe care îi urmăresc, nu vreau să-i copiez, doar să iau câteva idei de la fiecare”, a mai spus Charalambous.

Reclamă 4 / 0/3

Elias Charalambous, mesaj direct după FCSB – Sepsi 2-1 Elias Charalambous a avut un mesaj direct după FCSB – Sepsi 2-1. Tehnicianul roș-albaștrilor nu s-a ferit de cuvinte și a spus că echipa sa nu a realizat încă nimic, chiar dacă este la 7 puncte de locul 2. „A fost important să începem playoff-ul cu o victorie. Sunt doar 3 puncte în plus, trebuie să rămânem umili. Nu am realizat nimic, trebuie să continum să muncim. De săptămâna viitoare trebuie să începem din nou să muncim. După meciul cu Rapid a trebuit să avem o reacție, să câștigăm următorul meci. Asta am vrut astăzi, să obținem cele 3 puncte. Toate echipele ne pot pune probleme. Craiova a urcat acum pe 2. Orice se poate schimba în fiecare spătămână. Vreau să le mulțumesc fanilor! Le-am cerut să fie alături de echipă. Am spus că avem nevoie mai mult ca oricând de ei la meciul de astăzi.”, a spus Elias Charalambous, la digisport.ro.

Va câştiga Simona Halep cel puţin un turneu în 2024? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...