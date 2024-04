Elias Charalambous, înainte de FCSB - Universitatea Craiova: "Va fi un dezastru pentru noi dacă facem asta" - Antena Sport

Reclamă

Încă un meci foarte important pentru noi, cu o echipă care chiar a arătat bine la ultimele două partide din play-off, o echipă cu calitate, dar noi credem că suntem gata pentr un astfel de joc.

Astfel de jocuri sunt săptămânale, e din ce în ce mai greu pentru noi. Suntem pregătiți de când a început play-off-ul, sunt meciuri dificile. Jucătorii mei sunt într-o formă bună, sunt concentrați. Ei trebuie să fie sută la sută în astfel de meciuri.

Așa cum am spus după meciul cu Farul, am cerut ca fanii să fie lângă jucători, avem nevoie de ei în astfel de meciuri. Am fost informați că vom avea în jur de 40.000 de spectatori, e foarte important pentru jucători”, a spus Elias Charalambous.

Delegare surpriză la FCSB – Universitatea Craiova

A avut loc o legare surpriză la FCSB – Universitatea Craiova! CCA a decis cine va împărţi dreptatea în derby-ul pentru titlu din etapa a 3-a a play-off-ului, de pe Arena Naţională, care va fi duminică, de la ora 20:30, în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Ovidiu Haţegan a fost delegat de CCA la confruntarea care poate conta decisiv în lupta pentru titlu. FCSB este lider detaşat în Liga 1, dar distanţa faţă de olteni se poate reduce la 4 puncte în cazul unei înfrângeri în meciul direct.

Arbitrul Ovidiu Haţegan va conduce la centru partida FCSB – Universitatea Craiova. Va fi ajutat de Mircea Mihail Grigoriu, Mihai Marius Marica şi de Andrei Moroiţă.

