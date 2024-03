Elias Charalambous, reacţie surprinzătoare după Rapid - FCSB 4-0: "Sunt mândru de jucătorii mei"! Ce a spus despre Gigi Becali - Antena Sport

Reclamă

Despre meci, am primit un gol dintr-o fază fixă. Puteam înscrie în prima parte, dar nu am reuşit.

Am înscris un gol, dar a fost offside. Am cedat după al doilea gol al Rapidului.

Este ultima etapă a sezonului regular. De la începutul campionatului, aceşti jucători au fost în permanenţă pe primul loc.

Nu trebuie să uităm ce au făcut aceşti jucători până atunci. Câteodată mai ai și zile de genul.

Începe play-off-ul, jucăm cu Sepsi. Sunt mândru de jucătorii mei.

Nu ne dorim astfel de momente, când cedăm. Nu sunt aici să dau în jucători, pentru că sunt mândru de ei. Ei sunt supăraţi acum, am fost şi eu jucător. Ei sunt cei mai afectaţi. Ştim că nu am jucat bine. „E o lecţie pentru mine şi pentru jucători” E o lecţie pentru noi. Atât pentru mine, cât şi pentru jucători. Cea mai mare problemă a fost atunci când am primit al doilea gol şi am renunţat la luptă. Trebuie să analizăm meciul şi să corectăm lucrurile. Astăzi nu am jucat bine. La confruntările viitoare vom încerca să arătăm altfel. Felicitări Rapidului. Îl felicit şi pe arbitru. De multe ori, arbitrii care se duc la monitor iau decizia în funcţie de VAR. Îl felicit pe Haţegan că nu a luat acea decizie să dea penalty. „Domnul Gigi e de mulţi ani în fotbal şi ştie că nu putem câştiga întotdeauna” Nu trebuie să vezi totul în negru. Este fotbal. Avem jucători buni şi o echipă bună. Reclamă

Domnul Gigi e de mulţi ani în fotbal şi ştie că nu putem câştiga întotdeauna. Campionatul se joacă până la final, așa vedem noi lucrurile.

Luăm totul meci cu meci şi aşa o vom ţine până la capăt”, a declarat Elias Charalambous pentru digisport.ro după Rapid – FCSB 4-0.

Gigi Becali i-a făcut praf pe Coman şi Olaru. Patronul „roş-albaştrilor” a fost extrem de furios după Rapid – FCSB 4-0. Şi-a desfiinţat toate vedetele după umilinţa din derby. Coman, Olaru şi Târnovanu au fost distruşi de patron.

Gigi Becali a spus că şi Ştefan Târnovanu riscă să piardă echipa.

„Nu sunt amărât. Ei au fost o echipă de fotbal, noi nu am fost. Coman, Olaru, Băluţă, Tavi Popescu au fost zero. Nu mai spun de Târnovanu, că poate nu mai intră tot el. Şi la primul gol, dar şi la golul primit la colţul scurt. E mingea lui, nu am avut niciu jucător pe teren. Olaru, căpitanul echipei a fost zero. Tavi bag unul de 16 ani, să văd„, a spus Gigi Becali la primasport.ro.

Arena Naţională a fost plină la derby-ul campionatului, dar prima repriză nu a avut prea multe faze de poartă. Rrahmani a tras pe lângă în minutul 13, apoi tot el a cerut penalti la un duel cu Dawa, în careu, însă arbitrul Haţegan nu a acordat nimic. Primul gol al giuleştenilor a venit în minutul 33, când Paul Iacob a trimis cu o lovitură de cap în plasă, din lovitura liberă executată de Papeau. Florinel Coman a trimis puţin pe lângă poartă, în minutul 35, iar în minutul 49 Alexandru Băluţă a marcat, dar golul a fost anulat din cauza unei poziţii de ofsaid.

Mai pragmatici, rapidiştii au făcut 2-0 în minutul 53, prin Albion Rrahmani. În minutul 74 Ermal Krasniqi a înscris pentru 3-0, iar Albion Rrahmani a reuşit dubla în minutul 83, ducând scorul la 4-0. Cu această reuşită Rrahmani a ajuns la 13 goluri în acest sezon. Rapid s-a impus cu 4-0 în faţa unei echipe FCSB care nu a arătat nici un moment ca un lider.

