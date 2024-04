Emeric Ienei NU a murit - Antena Sport

Reclamă

Prin intermediul acestui articol, ne cerem scuze familiei lui Emeric Ienei şi cititorilor.

Sandu Boc a fost primul care a ieşit public pentru a dezminţi fake news-ul: „Acum am închis telefonul cu doamna care are grijă de el, este în viață, nu știu cum a apărut această informație, pe care am primit-o inclusiv eu”, a spus Boc, citat de gsp.ro.

Mai multe pagini de Social Media ale echipelor de fotbal din Liga 1 au postat mesaje de condoleanţe pentru Emeric Ienei, unul dintre cei mai mari oameni din fotbalul românesc.

Emeric Ienei a scris istorie în fotbalul românesc

Emeric Ienei s-a născut la 22 martie 1937, la Agrişu Mic, în judeţul Arad. Deşi şi-a dorit să devină avocat, el a ajuns fotbalist şi ca jucător a activat la echipele UTA Arad, Steaua Bucureşti şi Kayserispor. A câştigat de trei ori titlul de şi de patru ori Cupa României, toate cu Steaua Bucureşti.

Ca antrenor, Ienei a activat la Steaua Bucureşti, Crişul Oradea, Chindia Târgovişte, Videoton, Panionios şi Universitatea Craiova şi a fost selecţioner al echipelor naţionale ale României şi Ungariei.

Cea mai mare performanţă din cariera sa de tehnician este câştigarea Cupei Campionilor Europeni cu Steaua, în 1986. Tot cu Steaua a câştigat cinci titluri şi trei Cupe ale României. La 9 martie 2017, Emeric Ienei a fost decorat prin decret prezidenţial de Klaus Iohannis cu Ordinul Naţional Steaua României în grad de Cavaler. El are şi Ordinul Meritul Sportiv acordat în 2008 de preşedintele Traian Băsescu.

