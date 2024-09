FCSB, postare superbă după ce Ciprian Tătărușanu și-a anunțat retragerea din fotbal: "De la suporter, la idol roș-albastru!" - Antena Sport

Pentru toată dragostea arătată clubului nostru, precum și pentru performanțele incredibile obținute alături de roș-albaștri, îți mulțumim, Tataris!”, au notat oficialii campioanei.



Ciprian Tătăruşanu şi-a anunţat retragerea

Ciprian Tătăruşanu a ales să se retragă din fotbal în plin campionat. Abha, echipa sa, a bifat deja trei partide în noul sezon, însă „Tătă” nu a fost în lot.

Ciprian Tătăruşanu a transmis un mesaj emoţionant prin care şi-a anunţat retragerea. Acesta a subliniat că a dat totul pentru fotbal, şi a fost răsplătit pe măsură.

„Fotbal, cel mai frumos sport din lume, pe care am fost binecuvântat și onorat să îl practic! Ți-am dat totul din primele zile și până acum, te-am pus mereu pe primul loc iar tu m-ai răsplătit pe măsură. Îți mulțumesc pentru momentele frumoase, dar mai ales pentru cele grele. Ele m-au făcut omul care sunt azi!

Și pentru toți suporterii, antrenorii, coechipierii, adversarii, conducătorii, arbitrii și jurnaliștii cu care m-am intersectat în acest parcurs. Am încercat să îi tratez cu respect și sper că am reușit. Celor ce vor veni de-acum înainte, le urez mult succes! Am început acum 30 de ani iar astăzi mă opresc. Mulțumesc pentru tot!”, a anunţat Ciprian Tătăruşanu, pe Instagram.