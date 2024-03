„Fii patron, nu antrenor!” Gigi Becali a venit cu răspunsul, după ce suporterii nu au putut protesta cu un banner pe stadion - Antena Sport

Elias Charalambous, mesaj direct după FCSB – Sepsi 2-1

Elias Charalambous a spus că jucătorii săi au avut o reacție bună după 0-4 cu Rapid și că victoria de pe Arena Națională este una importantă. Totuși, cipriotul a menționat că elevii săi trebuie să rămână motivați în continuare, având în vedere că orice echipă le poate pune probleme roș-albaștilor.

De asemenea, acesta le-a mulțumit suporterilor și a dezvăluit că echipa a avut mare nevoie de fani la partida cu Sepsi.

„A fost important să începem playoff-ul cu o victorie. Sunt doar 3 puncte în plus, trebuie să rămânem umili. Nu am realizat nimic, trebuie să continum să muncim. De săptămâna viitoare trebuie să începem din nou să muncim.

După meciul cu Rapid a trebuit să avem o reacție, să câștigăm următorul meci. Asta am vrut astăzi, să obținem cele 3 puncte.

Chiar dacă am câștigat, nu s-a întâmplat nimic. Trebuie să rămânem umili și să continuăm.

Adversarii nu au avut ocazii, au atacat doar când am făcut noi greșeli. Am decis să facem anumite schimbări, ok, dar important este că am câștigat meciul!

oman este un jucător foarte important pentru noi. Dacă un jucător ia mingea în careul lui și o ține la picior înseamnă că are încredere. Greșelile sunt o parte din meci, dar datorită golului său am reușit să câștigăm.