Florin Răducioiu l-a făcut praf pe Florinel Coman, după Dinamo - FCSB 0-1: "E lipsă de respect, o dovadă de aroganţă" - Antena Sport

Una dintre cele mai frumoase perioade, mă bucur că mi se întâmplă aceste lucruri. Sigur este loc de creştere, am venit motivaţi. Vreau să mă pregătesc din ce în ce mai bine. Avem un obiectiv şi vrem să ni-l îndeplinim. Am spus că nu trebuie să dăm cu piciorul din nou, am intrat în vestiar şi am spus că nu trebuie să pierdem jocul, indiferent dacă vom suferi.

Este normal, până la urmă orice echipă care joacă împotriva noastră… dacă ne uitam la clasament, trebuia să îi batem 5-0 sau 6-0. Ştiam că ne aşteaptă un meci greu şi important e că nu am cedat psihic„, a spus Florinel Coman la digisport.ro.