Florin Tănase, dezvăluiri despre relaţia cu Gigi Becali! Ce sfat a primit de la patronul FCSB: "Am văzut cum semnează OP-uri! Teancuri!" - Antena Sport

Florin Tănase şi Gigi Becali/ Hepta, AntenaSport Florin Tănase a făcut dezvăluiri despre relaţia pe care o are cu Gigi Becali. Atacantul a transmis că discută des cu patronul său de la FCSB, care l-a ajutat să se lanseze în afaceri. Florin Tănase a revenit la începutul sezonului la FCSB. Atacantul este unul dintre cei mai apropiaţi jucători de Gigi Becali, după cum patronul roş-albaştrilor a dezvăluit în mai multe rânduri. Florin Tănase, dezvăluiri despre relaţia cu Gigi Becali Florin Tănase a transmis că apelează la Gigi Becali atunci când are nevoie de un sfat. Atacantul a declarat că se simte onorat de faptul că poate învăţa de la patronul său, mărturisind că a fost ajutat de acesta cu un teren pentru a-şi putea deschide o afacere. Totodată, Tănase a oferit detalii şi despre o întâlnire neobişnuită pe care a avut-o cu Becali. Jucătorul campioanei a povestit cum l-a surprins pe latifundiarul din Pipera semnând OP-uri pentru oamenii nevoiaşi. „Vorbim, dar nu mereu despre fotbal. Mai sună din când în când, dar nu așa frecvent. Mai spune și de poziția în teren. Mi-a zis: „Vezi că nu mi-a plăcut!" (râde), cum o să jucăm, chestiile astea, dar nu foarte mult.

Mereu când am ceva dileme îl întreb pe dumnealui, pentru că e bine pentru mine să pot să primesc sfaturi de la un om care a reușit, care a avut așa mare succes în afacere. E o onoare. Am pornit și eu o afacere. Și cu ajutorul dânsului, normal, care mi-a dat un teren într-o zonă foarte bună. Probabil, dacă nu era în zonă așa bună, nu începeam atât de repede.

(Care e principalul sfat pe care ţi l-a dat legat de business) Mi-a spus să am grijă, să am oameni de încredere alături, în primul rând. Este un om extraordinar, care face foarte mult bine. Atât de mult bine încât nu vă imaginați.

(Cum îl vezi pe Gigi Becali) Eu știu, pentru că de multe ori am fost pe la dumnealui și, uite, vă spun, nu știu, poate o să se supere… M-am nimerit acolo, adică atunci când am fost pe la dumnealui, și am văzut cum semnează OP-uri (n.r. ordine de plată) pentru oameni nevoiași. Și nu unu’-două. Teancuri așa”, a declarat Florin Tănase, conform gsp.ro.

