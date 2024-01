Florin Tănase, verdict despre transferurile de la FCSB: "Nu e uşor să te integrezi!" Mesaj savuros despre Gigi Becali - Antena Sport

Reclamă

„Tase” a vorbit şi despre Florinel Coman, mărturisind că extrema stânga a FCSB-ului ar putea pleca oricând de la echipă, ţinând cont de evoluţiile sale, din acest sezon. Fostul căpitan al roş-albaştrilor a mai dezvăluit şi că a profitat de această vacantă de iarnă pentru a-l vizita pe Gigi Becali.

„Normal că îmi e dor de FCSB, altceva e când ești în țară. Nu îmi e dor de vreun coleg că am soție (n.r. – râde). Am fost la dânsul (n.r. – la Gigi Becali), am stat de vorbă, am mai râs.

Reclamă

Toată lumea știe că Djokovic e un jucător cu experiență, puternic. Era un jucător bun de lot. Rămâne de văzut dacă va fi mai slab. La prima vedere e un lot foarte bun, sper ca jucătorii noi să se integreze. Nu e ușor să te integrezi la Steaua (n.r. – FCSB), dar sper să o facă rapid și să joace la potențialul pe care l-au arătat.

Un gest frumos că le-au dat banderola, am mai văzut prin străinătate. Sper să nu îi mai poată opri nimic, dar mai sunt multe meciuri. Ei sunt conștienți că trebuie să fie concentrați pe tot parcursul sezonului. După evoluțiile pe care le are Coman normal ar fi să nu-l mai vedem mult timp la FCSB. Nu știu ce campionat i s-ar potrivi, și în Italia și în Spania, depinde de echipă”, a declarat Florin Tănase, la plecarea spre Arabia Saudită.

Florin Tănase vrea ca „Ferguson” Gigi Becali să câştige războaiele cu Hagi, Mandorlini şi Bergodi

Florin Tănase vrea ca „Ferguson” Gigi Becali să câştige războaiele cu Hagi, Mandorlini şi Bergodi din Liga 1. Tănase s-a întâlnit cu Gigi Becali în mini-vacanţa de care a avut parte.

Reclamă 4 / 0/3

Florin Tănase a mai spus că îl susţine pe Gigi Becali să ducă echipa către titlu în acest sezon. Tănase are şi un sfat pentru Becali şi foştii săi colegi de la FCSB. „(n.r. – Ai mai vorbit cu Ferguson?) Da, da, am vorbit, am fost și pe la dânsul, am stat de vorbă. Sper să ia titlul, îmi doresc din tot sufletul. Au un lot valoros și cu experiență, cred că pot lua titlul, trebuie să fie atenți și concentraţi„, a spus Florin Tănase în exclusivitate pentru AntenaSport.