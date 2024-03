Florinel Coman a primit o ofertă colosală! "Mbappe" de la FCSB, tentat cu un salariu anual de două milioane de euro - Antena Sport

Reclamă

”Coman, înțeleg că e foarte aproape de un transfer în Qatar. Al-Duhail este echipa, oferta e pe masă, 5 milioane de euro. Salariu de două milioane de euro (n.r.- pe an) pentru el. Există această ofertă, pe care eu, unul, nu cred că o mai ratează. Are o vârstă”, a anunţat jurnalistul Decebal Rădulescu la digisport.ro.

Florinel Coman face cel mai bun sezon din carieră. În această ediţie de campionat a reuşit 14 goluri şi a oferit 8 pase decisive. În total, în toate competiţiile, are 16 goluri şi 9 assist-uri în 32 de partide.

Avertisment pentru Florinel Coman, după evoluţia modestă cu Irlanda de Nord

Avertisment pentru Florinel Coman, după evoluţia modestă cu Irlanda de Nord. Victor Becali îi transmite jucătorului de la FCSB că are nevoie de evoluţii bune şi la echipa naţională pentru ca să prindă un transfer în străinătate.

„Coman are un alt agent. El are o clauză de reziliere… Cu toate astea, n-am văzut așa să (n.r. – adică nu prea există interes pentru jucător)… pentru că foarte importante sunt și meciurile astea de la națională și Coman, în ciuda evoluțiilor pe care le are la club, că are evoluții foarte bune la FCSB, la națională n-a reușit să se impună.

Sigur că poate (n.r. – pleca într-un campionat puternic), pentru că jucătorii aceștia vor fi urmăriți la Campionatul European, dar nu cred că se va face ceva înainte de EURO”, a spus Victor Becali la digisport.ro.

Florinel Coman a fost pus la zid, după meciul României cu Irlanda de Nord. „Mbappe de România” a fost criticat de Marcel Răducanu, acesta afirmând să mijlocașul are evoluții foarte discrete la echipa națională. „E pe val în Superliga. Omul numărul unu al Stelei (n. red. FCSB). Dar când vine la națională e foarte discret. Internațional văd că nu convinge și asta explică și de ce nu s-a transferat până acum într-un campionat puternic al Europei”, a declarat Marcel Răducanu, conform gsp.ro.

