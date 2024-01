Florinel Coman, dezvăluri despre perioada de coşmar de la FCSB! Cum a reuşit "Mbappe" să redevină favoritul patronului - Antena Sport

Reclamă

„M-am pregătit mult mai bine decât o făceam înainte, mi-am creat o rutină foarte bună și dacă legi cu o motivație n-are cum să nu-ți iasă. Și nașterea copilului a contat.

Eram într-un moment foarte bun atunci când m-am accidentat. Și nu m-am accidentat singur, am fost lovit. Așa că nu știu ce să spun. Apoi mi-a fost mai greu, simțeam o durere la gleznă, nu puteam să lovesc, să sprintez, să împing foarte bine cum o făceam.

Am fost la domnul Codorean, mi-a creat niște tălpici cu care nu mă simțeam comod, nu puteam să joc. Mi-a spus că trebuie să le fosesc pentru a-mi corecta mersul pentru că deviasem de la mersul pe care-l aveam. Îmi trăgeam piciorul în interior.

Eu călcând în exterior, după accidentare mi-era frică și călcam pe lateral pentru a-mi proteja glezna. Mi-a fost greu. De acolo și accidentarea la inghinali. Dar până la acea accidentare eu nu am avut nicio problemă. Nu am fost la cabinet pentru nimic, nu am avut nicio jenă la fesă sau la gambă.

Trebuia să mă operez, dar nu m-am operat, au fost șase luni pierdute, în care am ales să mă refac. Am ales să nu mă operez. Și, la șase luni, la primul meci cu domnul Edi, venise la noi, cu Sepsi, m-a călcat pe gleznă, am sărit și mi-a sărit și inghinalul„, a declarat Florinel Coman pentru digisport.ro.

Gigi Becali vrea să îi schimbe postul lui Florinel Coman Gigi Becali anunţă că viitorul lui Florinel Coman a fost decis. Patronul FCSB-ului a dezvăluit că a luat hotărârea după ce l-a sunat pe Gică Hagi. Urmează o schimbare importantă în primul 11 al liderului din Liga 1. Becali a vorbit cu Gică Hagi şi anunţă că şi-a găsit atacant! Andrea Compagno iese total din calcule şi i se grăbeşte plecarea de la vicecampioana României. Locul italianului va fi luat de Florinel Coman, care va fi noul vârf de la FCSB. „Am vorbit despre fotbal cu Gică. L-am întrebat despre un atacant, i-am zis că îmi trebuie un atacant şi i-am cerut un sfat. I-am zis că nu se mai bate cu mine acum. A zis: ‘Gigi, eu nu am cum să mă bat cu tine, tu bagi bani’. Mi-a dat un sfat… A zis să nu mai caut atacant, să îl bag pe 7 atacant şi o să văd atacant cum nu există în România. M-am dus la Coman la masă şi i-am zis: ‘Hagi a zis că poţi să joci atacant şi aşa o să te bag’, dar el a zis ‘Da, dar să mă antrenez aşa, să mă deprind un pic’. O să încercăm cu el atacant, urmez sfatul lui Gică…„, a declarat Gigi Becali la prosport.ro.