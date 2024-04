Coman, genial după ce FCSB s-a distanţat la 10 puncte în clasament: „Am făcut o fandare spre titlu!” Anunţ despre plecare - Antena Sport

FCSB – Universitatea Craiova 2-0

Ce a spus Florinel Coman după meciul de pe Arena Națională Florinel Coman, genial după ce FCSB s-a distanţat la 10 puncte în clasament. Jucătorul roș-albaștrilor a vorbit la finalul partidei cu oltenii lui Mihai Rotaru.

Partida dintre FCSB și Universitatea Craiova a fost în format LIVE TEXT pe AS.ro. După victoria cu 2-0, elevii lui Elias Charalambous au făcut un pas uriaș în lupta pentru titlu.

„Am făcut o repriză slabă, m-au ajutat colegii, am verticalizat. Ca echipă, prima repriză am făcut-o foarte bună. Nu am făcut un pas, am făcut o fandare spre campionat. Este clar că suntem favoriţi. E greşeală de portar la primul gol. Şi Chiri a spus la pauză că trebuie că trebuie să jucăm şi să nu ne vedem cu sacii în căruţă. Am fost foarte concentraţi, am făcut un joc foarte bun.