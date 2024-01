Fotbalistul cu care Mihai Stoica are o relaţie specială a vorbit despre oferta din partea FCSB! Decizia pe care a luat-o - Antena Sport

„Visul meu pentru acest an e să scoatem echipa din zona retrogradării”

Visul meu? Am mai multe, dar visul meu pentru acest an e să scoatem echipa din zona aceasta, să o salvăm, pentru că Botoşaniul are nevoie de echipă în prima divizie.

Am avut o discuţie cu domnul Iftime, a avut şi dânsul cu toată echipa, în continuare ne susţine necondiţionat.

(n.r.: despre EURO) Ăsta e visul oricărui jucător, să joace pentru naţională, dar sunt conştient că sunt jucători mult mai bine cotaţi ca mine şi cu jocuri mai bune care nu au fost convocaţi. Eu încerc să îmi fac treaba şi vedem, Dumnezeu are un plan pentru fiecare.

(n.r.: despre transferul istoric al lui Drăguşin la Tottenham) Este îmbucurător că vom avea din nou un jucător român în cel mai puternic campionat din lume. Îi urez multă baftă şi să ne facă mândri”, a declarat Eduard Florescu după ce FC Botoşani s-a antrenat astăzi la baza FCSB.

Ce spunea Mihai Stoica despre Eduard Florescu după „dubla” acestuia contra Oţelului Galaţi

Mihai Stoica l-a lăudat pe Eduard Florescu după ce acesta a înscris două goluri contra Oţelului. Florescu i-a făcut praf pe anumiţi colegi ai săi, pe care i-a acuzat că s-au dat loviţi după meciul cu Dinamo, iar discursul său a fost apreciat de către Mihai Stoica.

„Să îți spun ceva. De regulă, te cenzurezi. Sunt chestii care se spun în vestiar. Nu prea le spui la TV, nu dă foarte bine când îți acuzi colegii. Chiar dacă ai dreptate.

Mie îmi plac fotbaliștii care au ceva de spus. M-am săturat să aud clișee, că n-a fost cum a zis Mister, că suntem vinovați… omul a fost cinstit!