Fotbalistul FCSB-ului ce valorează mai mult decât tot lotul lui Dinamo şi care i-ar putea umple conturile lui Becali: "E complet" - Antena Sport

Partida dintre Poli Iași și FCSB a contat pentru etapa cu numărul 21 a sezonului de Liga 1. După această victorie, cu scorul de 3-1, FCSB a intrat în pauza de iarnă cu un avans de 8 puncte faţă de CFR Cluj, având în vedere că echipa lui Mandorlini a învins-o şi ea, cu 4-0, pe U Cluj în derby-ul Clujului.

După meciul cu Poli Iași, Darius Olaru a fost euforic, având în vedere faptul că „roș-albaștrii” merg în vacanță cu o victorie în ultimul meci al anului. De asemenea, căpitanul de la FCSB a vorbit și despre o posibilă convocare la EURO 2024.

„Cred că am făcut un meci foarte bun în această seară. Am avut foarte multe acțiuni, mă bucur de această victorie. Mă gândeam că o să fie cel mai greu meci din acest an, dar am făcut o partidă foarte bună. Am meritat cele 3 puncte.

Ne-am gândit doar la victorie. Este bine că am încheiat așa anul, dar am dat cu piciorul la unele situații bune, de a crește diferența față de CFR Cluj. Totuși, să sperăm că mâine și poimâine se vor încurca și adversarele. În play-off se va da bătălia.

Am ratat titlul anul trecut, anul acesta am început foarte bine, cred că merităm această diferență de puncte. Cu toții ne dorim să câștigăm campionatul. Vreau să fiu și la EURO, dar mai este mult, trebuie să arăt că merit să fiu acolo”, a spus Darius Olaru după meci, potrivit sursei citate.