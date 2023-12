Darius Olaru visează la EURO 2024, după ce FCSB a încheiat anul cu o victorie: „Trebuie să arăt că merit să fiu acolo” - Antena Sport

Reclamă

„Cred că am făcut un meci foarte bun în această seară. Am avut foarte multe acțiuni, mă bucur de această victorie. Mă gândeam că o să fie cel mai greu meci din acest an, dar am făcut o partidă foarte bună. Am meritat cele 3 puncte.

Ne-am gândit doar la victorie. Este bine că am încheiat așa anul, dar am dat cu piciorul la unele situații bune, de a crește diferența față de CFR Cluj. Totuși, să sperăm că mâine și poimâine se vor încurca și adversarele. În play-off se va da bătălia.

Am ratat titlul anul trecut, anul acesta am început foarte bine, cred că merităm această diferență de puncte. Cu toții ne dorim să câștigăm campionatul. Vreau să fiu și la EURO, dar mai este mult, trebuie să arăt că merit să fiu acolo”, a spus Darius Olaru, potrivit digisport.ro.

Motivul pentru care au fost absențe importante în lotul FCSB-ului

Andrea Compagno şi Damjan Djokovic au fost doi dintre fotbaliştii care nu s-au aflat nici pe bancă pentru duelul din Copou.

Nu mai puţin de cinci jucători nu au fost pe lista FCSB-ului, pentru duelul cu Poli Iaşi. Andrea Compagno, Damjan Djokovic, Dorin Rotariu, Valentin Creţu şi David Miculescu nu au fost nici măcar pe banca de rezerve pentru partida cu trupa lui Leo Grozavu.

Conform gsp.ro, lotul roş-albaştrilor a fost lovit de o viroză, chiar înaintea confruntării din Copou. A fost însă şi o coincidenţă, deoarece trei dintre jucătorii care au lipsit de la partida cu Poli Iaşi, Djokovic, Compagno şi Creţu, se află pe „lista neagră” a lui Gigi Becali şi pot pleca în iarnă de la echipă. Pe banca FCSB-ului s-au regăsit doar şase jucători. Portarul Andrei Vlad, Haruţ, Pandele, Ganea, Pantea şi Radaslavescu.