Gică Hagi a criticat dur arbitrajul după FCSB - Farul 1-1: "E inacceptabil" - Antena Sport

Am întâlnit un adversar care e ca şi calificat în play-off, nu are cum să piardă nici locul 2.

Erau mult mai încrezători decât noi. Prima repriză a fost slabă a noastră, previzibilă.

Repriza a doua am revenit, am făcut o repriză bună, am luat un punct şi după aia ce s-a întâmplat a văzut toată lumea.

„Toată lumea ţipă. Am văzut astăzi nişte lucruri”

Toată lumea ţipă. Am văzut astăzi nişte lucruri. Să îi dai galben lui Louis când nu l-a atins, să nu mai joace etapa viitoare.

Să ai penalty, gol valabil! Cum să ajungi să tragi liniile când al meu e în afara careului şi Dawa e în careu?

După aia să îmi anulezi golul. Era clar cum am luat noi penalty-ul. A văzut toată lumea. În partea cealaltă nu s-a dat, nicio reluare cu Louis. „Sper să avem puterea să ne luptăm cu de toate şi cu toţi” Fotbalul până la urmă aşa e. Trebuie să o facem, totul e greu, sper să avem puterea să ne luptăm cu de toate şi cu toţi. Am avut nişte realizări a doua repriză. Din minutul 55 am avut ocazii. Am jucat bine şi meritam să marcăm cel puţin două goluri. Dacă ăla e offside… E inacceptabil. Şi nu voia să dea nici penalty, când a fost clar”, a spus Gică Hagi pentru digisport.ro după FCSB – Farul 1-1. FCSB – Farul Constanța 1-1. Final nebun de ziua lui Gică Hagi! „Regele”, salvat de un penalty în prelungirile derby-ului Meciul FCSB – Farul Constanța 1-1 a fost în format LIVE TEXT pe AS.ro. Derby-ul a contat pentru etapa cu numărul 24 a sezonului de Liga 1. Reclamă

În cadrul acestei partide, Cristi Ganea și-a trimis mingea în propria poartă, în minutul 55. Totuși, Gică Hagi a fost salvat de o lovitură de la 11 metri, transformată de Larie, în monutul 90+5. După acest rezultat, FCSB rămâne pe primul loc în Liga 1, cu 51 de puncte. De cealaltă parte, Farul Constanța este pe 5, cu 37 de puncte.

FCSB: Târnovanu – V. Creţu, Ngezana, Dawa, Radunovic – Lixandru, Şut, Alhassan – Phelipe, Al. Băluţă, Oct. Popescu

Rezerve: A. Vlad, Panţîru, Fl. Coman, Miculescu, Pandele, Toma, Ov. Popescu, M. Laszlo, Pantea, Manolache, Radaslavescu, D. Popa

Farul: Buzbuchi – Dussaut, Larie, M. Popescu, Ganea – Vînă, Queiros, R. Deaconu – Rivaldinho, L. Munteanu, Budescu

Rezerve: Muşat, Kiki, Boli, Grameni, Gustavo Marins, Nedelcu, Grigoryan, N. Popescu, Al. Stoian, Dănuleasa, Andonache, Cojocaru

”Farul e un club de tradiţie, care are mulţi ani. Respectăm, suntem încă departe faţă de cluburile care au tradiţie foarte mare în a câştiga, a fi câştigători. E greu să câştigi imediat acest respect. Eu ştiu că întâlnim o echipă foarte bună şi vrem să fim noi, să putem să ne impunem.

(n.r. Cel mai frumos cadou ar fi o victorie?) Mie nu îmi plac cadourile. Puneţi întrebarea asta altcuiva, nu mie. Mie nu îmi plac cadourile, eu nu vreau cadouri, ştiu că totul în viaţă se obţine prin muncă. Vom merge, vom munci foarte bine şi o să facem. Restul… mie îmi place să muncesc şi să fac cât mai bine”, a spus Gică Hagi, înainte de meciul cu FCSB.

