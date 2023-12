Gică Hagi a făcut iureş şi la conferinţa de presă! A dat-o exemplu pe FCSB: "La ei se poate, la noi nu!" - Antena Sport

Fotbalul nu e prioritar în România, dar e fundamental în afară. Am văzut asta în pandemie. Afară toţi bagă bani, la noi de ce nu se bagă bani?!

Am nevoie de vacanţă, să reflectez, să încerc să fiu mai bun la anul. Analiză, tragem nişte rezultate şi sperăm să o facem bine. Dar nu uitaţi, e anul incredibil al lui Farul. Toţi băieţii care au fost au creat istorie la Constanţa!„, a mai spus Hagi.

Constantin Budescu, uluit de ceea ce se întâmplă la sistemul VAR în România

Budescu i-a arătat cu degetul pe arbitrii din cabina VAR şi nu îşi explică de ce a fost anulat un gol după un fault făcut de el la mijlocul terenului.

„Noi am încercat să ne facem treaba, să marcăm, probabil că trebuia să înscriem şi a patra oară ca să se pună. Asta e, încheiem anul binişor. Sperăm ca la anul să câştigăm mai multe meciuri acasă. Dacă le câştigam, eram sus de tot!

Am început destul de prost, au fost şi acele meciuri de Europa, a fost puţin dificil. Bine că ne-am revenit şi am ieşit din acea pasă proastă. Am pierdut puncte în minutul 90, în minutul 91, cu 4 puncte puteam să spunem că suntem bine.

Am tot vorbit de diferenţa mică de clasament, dar zic eu că este unul dintre cele mai echilibrate campionate. Lupta o să se dea până în ultima etapă. Ne pare oarecum rău de punctele pe care le-am irosit acasă.

Stau următoarea etapă. Eu am atins şi mingea, şi piciorul lui. Nu ştiu cum se judecă. Nu mai vreau să vorbesc, am avut un penalty, henţ… nu s-a vorbit de penalty-urile de la UTA. Noi nu prea suntem băgaţi în seamă. Cu Larie i s-a dat galben după ce i s-a spus de la VAR. Se spune şi la galben? Se anunţă şi la VAR sau am făcut noi nişte reguli pe aici pe la noi?„, a declarat Constantin Budescu.