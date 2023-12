Constantin Budescu, uluit de ceea ce se întâmplă la sistemul VAR în România: "Am făcut noi nişte reguli pe aici pe la noi?" - Antena Sport

Reclamă

„Noi am încercat să ne facem treaba, să marcăm, probabil că trebuia să înscriem şi a patra oară ca să se pună. Asta e, încheiem anul binişor. Sperăm ca la anul să câştigăm mai multe meciuri acasă. Dacă le câştigam, eram sus de tot!

Am început destul de prost, au fost şi acele meciuri de Europa, a fost puţin dificil. Bine că ne-am revenit şi am ieşit din acea pasă proastă. Am pierdut puncte în minutul 90, în minutul 91, cu 4 puncte puteam să spunem că suntem bine.

Am tot vorbit de diferenţa mică de clasament, dar zic eu că este unul dintre cele mai echilibrate campionate. Lupta o să se dea până în ultima etapă. Ne pare oarecum rău de punctele pe care le-am irosit acasă.

Stau următoarea etapă. Eu am atins şi mingea, şi piciorul lui. Nu ştiu cum se judecă. Nu mai vreau să vorbesc, am avut un penalty, henţ… nu s-a vorbit de penalty-urile de la UTA. Noi nu prea suntem băgaţi în seamă. Cu Larie i s-a dat galben după ce i s-a spus de la VAR. Se spune şi la galben? Se anunţă şi la VAR sau am făcut noi nişte reguli pe aici pe la noi?„, a declarat Constantin Budescu la digisport.ro.

Rapid a ajuns la şase meciuri la rând fără victorie în Liga 1. Ultimul succes datează de pe 5 noiembrie, când giuleştenii s-au impus în deplasarea cu FCSB. Pentru Farul a fost a doua „remiză albă” la rând.

FCSB este lider detaşat în Liga 1. Roş-albaştrii au 44 de puncte, cu 10 mai mult decât Universitatea Craiova şi cu 11 mai mult decât Rapid. Farul Constanţa – Rapid Bucureşti 0-0 Farul a înscris încă din minutul 2, prin Louis Munteanu, dar golul a fost anulat pentru o poziţie de ofsaid. Giuleştenii au replicat prin ocazia lui Borja Valle, şut pe lângă poartă, în minutul 8. După cinci minute Vînă a lovit bara, iar Funsho Bamgboye a trimis pe lângă poartă în minutul 23. Gazdele au mai avut un gol anulat în minutul 45+2, la Artean, şi încă unul în minutul 59, la Mazilu, jucător aflat la ultimul meci pentru constănţeni. S-a încheiat 0-0, iar Rapid se află la al şaselea meci consecutiv fără victorie în Superligă, dintre acestea patru fiind rezultate de 0-0. Echipa lui Cristiano Bergodi ocupă locul 3 în clasament, cu 33 de puncte. Farul are 30 de puncte şi este pe poziţia a cincea. FARUL: Aioani – D. Sîrbu (D. Grosu 46), K. Boli, M. Popescu, Dussaut – Vînă, Artean, Grameni (Diogo Queiros 74), Budescu (M. Grigoryan 87) – Ad. Mazilu (Rivaldinho 75), L. Munteanu. ANTRENOR: Gheorghe Hagi RAPID: H. Moldovan – I. Cristea, Săpunaru, P. Iacob, Braun – Funsho Bamgboye (El Sawy 70), C. Cîrjan, Al. Albu, Papeau – Al. Ioniţă II (K. Soni 64), Borja Valle. ANTRENOR: Cristiano Bergodi Cartonaşe galbene: Grameni 33, L. Munteanu 41, Budescu 60 / Papeau 87, K. Soni 88, C. Cîrjan 90+3 Reclamă

Arbitri: Marcel Bîrsan – Valentin Avram, Daniel Mitruţi – Marius Badea

Arbitri VAR: Florin Andrei – Marius Badea

Observator: Augustus Constantin