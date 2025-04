Gică Hagi, reacţie vehementă după Farul - Unirea Slobozia 1-1: "E normal să se teamă Alibec de retrogradare! Situaţia e grea" - Antena Sport

Gică Hagi a fost extrem de supărat după ce Farul Constanţa a ratat victoria în partida cu Unirea Slobozia. Farul a rămas fără victorie în playout.

Farul a deschis scorul prin Grygoryan şi a continuat să rateze pe bandă rulantă. Echipa lui Adrian Mihalcea a reuşit să egaleze prin Aganovic şi l-a făcut pe Hagi să se ia cu mâinile de cap. Hagi i-a dat dreptate lui Alibec, care a spus că se teme pentru retrogradare.

Gică Hagi, „dărâmat” după Farul – Unirea Slobozia 1-1

„Am pregătit meciul în toate detaliile. Am pregătit meciul bine, am avut ocazii. A doua repriză ne-am mulţumit cu ce am făcut, i-am lăsat să vină peste noi. Noi am avut ocazii, dar nu am maircat gol. Ne doare, e clar că lucrurile s-au complicat pentru noi. În repriza a doua era logic să ne atace. Am încercat să securizez zona centrală, am luat gol acolo. S-a complicat, dar nu ştiu cât de tare. S-a complicat acum, trebuie să câştigăm că avem nevoie de puncte.

E clar că nu e uşor, nu ne gândeam că ajungem aici. Asta e realitatea, trebuie să o analizăm. Mai sunt câteva etape şi trebuie. Ar fi culmea să nu se teamă, suntem acolo. Asta e realitatea, încercăm să câştigăm meciuri. Avem două egaluri şi o înfrângere şi asta nu e bine. Fotbalul e imprevizibil, trebuie să ai motivaţie şi să mergi mai înainte. Trebuie să fiu optimist, să avem energie şi să avem minte, să fim inteligenţi. Sută la sută trebuie schimbat ceva. Situaţia e grea. Cât trăim învăţăm, nu uitaţi lucrul acesta. Eu încerc să îi ajut. În viaţă orice e posibil. Important e să lupţi şi să fii determinat”, a spus Gică Hagi la digisport.ro.

Farul – Unirea Slobozia 1-1. Echipa lui Gică Hagi a pierdut 2 puncte foarte importante! Cum arată clasamentul

Constănţenii au ratat o ocazie mare în minutul 2, când Băsceanu a scăpat singur cu portarul Krell, dar au reuşit totuşi să deschidă scorul în minutul 42, prin Grigoryan, din pasa lui Alibec. Oaspeţii au trimis în bară în minutul 53, prin Vojtus, şi au egalat în minutul 71, când a marcat Aganovic.