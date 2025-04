Gică Hagi s-a dezlănţuit! Mesaj pentru omul meciului cu Petrolul: "Are mult de muncă" + Obiectivul Farului - Antena Sport

Gică Hagi s-a dezlănţuit după Petrolul-Farul 0-1. Constănţenii au câştigat trei puncte uriaşe în lupta pentru menţinerea în Liga 1. Puştiul Luca Băsceanu a fost cel care a marcat golul celor de la Farul.

Chiar dacă i-a adus victoria, Gică Hagi nu a avut milă de puştiul Luca Băsceanu. I-a transmis că trebuie să fie mult mai serios. Nu i-a plăcut deloc faptul că a ratat două ocazii uriaşe în meciul cu Petrolul.

Gică Hagi, avertisment pentru Băsceanu

Gică Hagi l-a avertizat pe Luca Băsceanu. Vrea să marcheze sau să dea o pasă de gol şi în meciul din runda următoare. „Trebuie să ştii să ataci, aşa cum am făcut până când am marcat. Am avut noroc, au fost situaţii incredibile. Sunt meciuri de 3 puncte pe care dacă le iei te duci sus. S-a speriat că a dat pe lângă minge, vrăjeală. Mai are multe de învăţat ca să devină un jucător bun. Are mult de muncă. Să lucreze foarte mult şi defensiv. Etapa următoare poate mai dă un gol sau o pasă de gol. Denis Alibec e farist şi ţine foarte mult la Farul. Când el se concentrează să joace mingea e fotbal. Sunt trei puncte foarte importante. Să rămânem conectaţi”, a spus Gică Hagi, la finalul meciului, conform digisport.ro.

Farul lui Gică Hagi are meci runda următoare contra lanternei roşii din play-out, Gloria Buzău. Disputa are loc sâmbătă, de la ora 18.15. „Sper să câştigăm şi următorul meci de acasă, dar va fi foarte greu. Eu mă gândesc la cele 3 puncte din fiecare meci. Există presiune, dar ce am făcut ieri şi azi a fost foarte bine”, a mai spus Hagi, conform sursei citate.

După 6 runde din play-out, cei de la Farul se află pe locul 5 în play-out, cu 27 de puncte, la egalitate cu cei de la Poli Iaşi. Constănţenii s-au îndepărtat la 3 puncte de ultimul loc de playout ocupat de UTA.