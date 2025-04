Gică Hagi, înaintea unui duel crucial pentru Farul: "Trebuie să luăm puncte sau punct"! Mesajul pentru fani - Antena Sport

„Trebuie să uităm Cupa, să ne gândim la campionat”

(n.r: Aţi reuşit să îi capacitaţi pe băieţi după eşecul de la Cluj?) Eu cred că atât am putut. Adversarul a fost foarte bun. A făcut un meci foarte bun. Am revenit de la 1-0, dar am făcut greşeli defensive. Goluri uşoare şi, atunci e clar, cu o echipă aşa bună cum e CFR, şi într-o formă foarte bună, mai ales la ei acasă, e greu să rezişti.

A fost Cupa, trebuie să o uităm, atât am putut anul ăsta, trebuie să ne gândim la campionat şi la meciurile din campionat.

Totul e echilibrat, toate meciurile sunt grele, trebuie să fii pragmatic, să faci ambele faze ca să scoţi un rezultat foarte bun.

(n.r.: despre Grozav, l-aţi dorit la un moment dat) Meciul e între Petrolul şi Farul, nu e între jucători. Joacă Petrolul cu Farul, meciul e colectiv, sperăm să o facem mult mai bine colectiv. Totdeauna va ieşi cineva în relief dacă echipa joacă foarte bine.

(n.r: Farul e aproape de un nou titlu la fotbal feminin) La fete stăm bine, dacă ies şi anul ăsta campioane, foarte bine, le felicităm. E un exemplu. Noi, la băieţi, mai avem de făcut anumite lucruri să fim acolo, în faţă.

(n.r: Credeţi că e momentul ca fanii să se strângă în jurul echipei?) Adevăraţii suporteri totdeauna sunt aproape, că-i bine, că-i rău. Eu aşa am fost educat şi ştiu despre fotbal, că am jucat. Indiferent că e supărare, ea durează o zi, şi pentru ei, şi pentru noi. Toţi muncim pentru club. Important e ca cine iubeşte Farul să fie alături de Farul întotdeauna, indiferent de ce se întâmplă”, a spus Gică Hagi la conferinţa de presă.