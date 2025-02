Gică Hagi şi-a criticat o parte din jucători şi a avut o replică vehementă: "Frustrarea o au cei care nu au o casă! Suntem la fotbal aici" - Antena Sport

Gică Hagi a fost extrem de dezamăgit după ce Farul a pierdut partida cu Rapid, scor 1-3. Hagi a criticat problemele pe care echipa sa le are în defensivă. Hagi a avut şi o replică pentru reporter, care a pronunţat cuvântul „frustare”.

Gică Hagi şi-a criticat o parte din jucători şi a avut o replică vehementă

„Cum am vorbit şi cu ei. Cred că ofensiv am făcut un meci destul de bun, cu toate că am fost de multe ori precipitaţi. Nu jucăm ce vedem, nu am avut posesia. Defensiva a lăsat de dorit, nu doar în meciul acesta ci şi în alte. Echipa a făcut un meci slab, pentru că adversarii te pedepsesc. Asta e concluzia la cald. Eu nu folosesc cuvântul frustrant, nu folosesc cuvinte mari. Frustrarea o au copii care se nasc cu probleme sau ce care nu au casă. Noi suntem la fotbal. Dezamăgiţi suntem, dar eu zic că am făcut un meci foarte slab. Denis a marcat, dar echipa câştigă meciurile. Contează mult jocul colectiv, ofensiv am făcut lucruri bune, am avut ocazii. Dar toate meciurile au mici detalii. Repet, defensiv am fost foarte slabi. A fost ceva frumos şi restul mă gândesc la ale mele”, a spus Gică Hagi la digisport.ro.

Farul Constanţa – Rapid 1-3. Dobre, Koljic şi Petrila au marcat pentru giuleşteni. Alibec a reuşit un gol superb

Echipa bucureşteană Rapid a învins luni seara, în deplasare, scor 3-1, formaţia Farul Constanţa, în ultimul meci al etapei a 28-a din Liga 1.

Rapid a luptat la Ovidiu să-şi asigure locul de play-off şi elevii lui Şumudică au deschis scorul în minutul 8, prin Alex Dobre. Alibec a egalat în minutul 17, iar giuleştenii au răspuns prin bara lui Koljic, din minutul 27, pentru ca acelaşi Koljic să îi readucă pe oaspeţi în avantaj cu golul din minutul 40. La puţin timp după reluare, minutul 52, Radaslavescu a ratat o ocazie mare de gol, iar Rapid a primit penalti pentru un henţ al lui Sîrbu, transformat de Petrila în minutul 69. Petrila a fost aproape de gol în minutul 78, când a trimis în bară şi Rapid s-a impus la Ovidiu cu 3-1.