Gicu Grozav, la pământ după ce Petrolul şi-a luat adio de la play-off: "Sunt supărat. Ne lipseşte ceva!" - Antena Sport

Gicu Grozav a oferit prima reacţie, după ce Petrolul şi-a luat adio de la play-off, după eşecul suferit cu CFR Cluj, scor 0-2. Mijlocaşul „lupilor” s-a declarat supărat, după meciul din Gruia.

Petrolul e la cinci puncte de play-off, cu două meciuri rămase de disputat. Rapid, echipa de pe locul şase, are un meci în minus disputat faţă de „lupi”, giuleştenii urmând să se dueleze cu Farul în această etapă.

Gicu Grozav, la pământ după ce Petrolul şi-a luat adio de la play-off

Gicu Grozav a subliniat că Petrolul a petrecut o mare parte din acest sezon în zona play-off-ului, însă le-a lipsit ceva „lupilor” şi nu au reuşit să-şi securizeze locul între primele şase din Liga 1.

Mijlocaşul trupei lui Adrian Mutu a transmis, totodată, că va începe un alt campionat, după ce sezonul regular se va încheia, iar Petrolul trebuie să se concentreze pe ultimele două etape rămase de disputat.

„Am întâlnit o echipă care se bate la campionat, ştiam acest lucru, am venit aici să scoatem cât mai mult. Nu am reuşit, din păcate, ce pot să spun mai mult…analiza meciului o vom face mâine, nu mă bag în detalii tehnice la cald. Sunt supărat că am pierdut, dar capul sus, mergem mai departe, mai avem două meciuri.