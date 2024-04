Gigi Becali a dezvăluit cât va lipsi Vlad Chiricheş după ultima accidentare: "Îmi pare rău de el" - Antena Sport

Elias Charalambous a făcut, recent, un anunţ teribil despre Vlad Chiricheş. Antrenorul celor de la FCSB a spus că, din primele informaţii, sezonul s-a încheiat pentru Vlad Chiricheş.

Vlad Chiricheş s-a accidentat după un duel cu Albion Rrahmani şi a fost nevoie să fie schimbat cu Dawa. Şi Olaru a spus că accidentarea lui Chiricheş este gravă şi anume că are fractură.

„Am început foarte bine meciul, am reuşit să dăm gol. Din nefericire, am primit două goluri foarte devreme în meci, când încercam să îl dăm pe al doilea. Am controlat jocul în ambele reprize. Am încercat să înscriem şi al treilea gol, ca să câştigăm meciu, dar nu am reuşit. Am văzut oameni dezamăgiţi. Asta înseamnă foarte mult pentru minte. Ne odihnim şi de mâine pregătim meciul următor. Câteodată schimbările ajută, câteodată nu. Din primele informaţii, s-ar putea să îl pierdem până la finalul sezonului. Sper să nu fie adevărat”, a spus Elias Charalambous la digisport.ro.

Anunţul lui Gigi Becali despre transferurile lui Louis Munteanu şi Denis Alibec! Câţi bani va investi pentru Liga Campionilor

Anunţul lui Gigi Becali despre transferurile lui Louis Munteanu şi Denis Alibec a venit după remiza dintre FCSB şi Rapid. Patronul liderului din Liga 1 a vorbit despre planurile din această vară.

La un pas de titlul în Liga 1, după o pauză de 9 ani, Gigi Becali vrea să ajungă în Liga Campionilor. Patronul roş-albaştrilor a dezvăluit că va aduce 6-7 jucători, iar 3-4 dintre ei vor fi din România. Becali este dispus „să rişte” 2-3 milioane de euro.

„Dacă vrea Dumnezeu, ne calificăm în Liga Campionilor. Ca să reziști pe ambele fronturi nu mai merge ca înainte. Nu mai fac așa, o să iau 6-7 jucători, 3-4 din România, iar pe restul să îi aleagă ei (n.r. – MM Stoica, Mihai Pintilii și Elias Charalambous), că de asta sunt specialiști. Louis Munteanu e o soluție de viitor. El mai are contract un an cu Fiorentina, cum să dau un milion jumate pe el? Peste jumătate de an e liber. Dau 400.000 maxim. Ei vor să scoată banii pe care i-au plătit pe el. Alibec, dacă e liber, e bun, te folosești de el. Îi faci contract pe un an și îți faci treaba cu el. Trebuie riscat. Aș risca 2-3 milioane, dar pot lua 50. Eu să iau acum campionatul și după știu ce să fac, am învățat din greșeli. Eu nu sărbătoresc titlul. Eu sărbătoresc când iau bani. Jucătorii și clubul trebuie să sărbătorească, ei au luat titlul. Am luat eu medalie? Eu sărbătoresc dacă ajungem în Liga Campionilor, atunci o să merg la meciuri să mă relaxez. Iau banul, nu mai am treabă”, a declarat Gigi Becali, la palat. FCSB – Rapid 2-2! Derby spectaculos pe Arena Naţională. Echipa lui Charalambous mai are de aşteptat până să devină campioană Pe Arena Naţională, în faţa a peste 45.000 de spectatori, gazdele au început cu un gol al lui Florinel Coman, anulat pentru ofsaid în minutul 3. FCSB a deschis totuşi scorul, prin Darius Olaru, în minutul 10. Rapidul a avut o reacţie incredibilă şi a preluat conducerea în numai patru minute. Mai întâi a egalat Krasniqi (min. 12), apoi Albion Rrahmani a înscris şi el (min. 16) şi giuleştenii conduceau cu 2-1. În minutul 21 a marcat şi Hasani pentru Rapid, însă golul a fost anulat pentru ofsaid la Rrahmani. Elevii lui Charalambous au ratat incredibil în minutul 39, prin Miculescu, care a lovit prost balonul cu capul, din careul mic, trimiţând peste poartă. La pauză Charalambous l-a aruncat în luptă şi pe Alexandru Băluţă, iar acesta a egalat în minutul 57, din pasa lui Radunovic. Aioani a intervenit, în minutul 64, la şutul lui Florinel Coman, iar până la final, în ciuda dominării clare a roş-albaştrilor, nu s-a mai înscris, meciul terminându-se la egalitate, 2-2. În clasamentul Ligii 1, FCSB este lider, cu 45 de puncte, iar Rapid e pe locul 5, cu 29 de puncte. Reclamă

