Gigi Becali a dezvăluit ce mesaj i-a trimis în miez de noapte lui Mihai Rotaru: "Să mă ţii minte toată viaţa ta" - Antena Sport

Reclamă

Nu a răspuns. El nu răspunde, după meci, două zile nu vorbeşte. Dar nu o să mai poată ei să se compare cu mine la fotbal”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.

Gigi Becali nu l-a iertat pe Mihai Rotaru

Gigi Becali nu l-a iertat pe Mihai Rotaru şi s-a amuzat copios după derby-ul Universitatea Craiova – FCSB, scor 0-3, din etapa a 23-a a Ligii 1. Patronul roş-albaştrilor şi-a amintit declaraţiile făcute de rivalul său din Bănie şi l-a „taxat”.

Reclamă

„Trebuie să arătăm de ce foarte mulți consideră că avem cel mai bun lot din România„, spunea finanţatorul oltenilor înainte de a primi vizita lui FCSB. Latifundiarul din Pipera i-a dar replica.

„Hai să fac şi aşa o mică ironie… am zis să nu mai fac, ca să nu se supere Dumnezeu pe mine. Dar fac. Noi am făcut aseară o mare performanţă, una dintre cele mai mari de când sunt în fotbal. Am bătut o echipă care pe toate posturile au mai buni jucători decât noi.

Pe toate sunt… şi în atac, şi în apărare. Ei au toţi jucătorii, pe toate posturile, mai buni decât jucătorii noştri. Şi noi am bătut-o, îţi dai seama ce mare performanţă am făcut (n.r. a început să se amuze)? E mare performanţă, îţi dai seama?„, a declarat Gigi Becali la Palat.

Reclamă 4 / 0/3

Se salvează Dinamo de la retrogradare în acest sezon? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...