Gigi Becali a dezvăluit de ce nu are nevoie de vârf la FCSB: "Nu mai e mult şi aruncăm artificii" - Antena Sport

Reclamă

„(n.r. Olaru ca vârf?) Nu a fost nici el în apele lui. Octavian Popescu şi el răcit, bine că au avut medicamente la ei.

Eu am spus că o să iau un vârf în vară. Nu iau acum pentru că nu mai e mult şi aruncăm artificii. Eu nu cred că Rapid poate să o bată pe Craiova”, a declarat Gigi Becali, la digisport.ro.

Reclamă

Gigi Becali, prima reacţie după U Cluj – FCSB 0-0

Gigi Becali a avut o primă reacţie după U Cluj – FCSB 0-0. Patronul de la FCSB a spus că este mulţumit de prestaţia echipei sale, având în vedere problemele medicale de la echipă.

Gigi Becali a spus că 5 titulari au jucat răciţi în partida de la Cluj. Mai mult, Becali a spus că Florinel Coman a luat antibiotic timp de 5 zile.

„Deşi am avut 5 jucători bolvani, vreo 5 absenţi, am dominat jocul tot meciul. Eu sunt mulţumit. Eu sunt mulţumit de 7 puncte, nu de 8. Nu am zis că nu am nicio emoţie când sunt în faţă. Azi erau 5 jucători răciţi pe teren. A fost şi Coman, Olaru, a fost şi Tavi răcit. Şi Şut a fost răcit. Jumătate de echipă. Coman abia a intrat, nu şi-a revenit. Coman a luat 5 zile antibiotic. Băluţă nu a putut deloc. În aceste condiţii trebuie să vedem jocul nostru cu U Cluj şi jocul altor echipe„, a spus Gigi Becali la digisport.ro.

Reclamă 4 / 0/3

Cine va castiga Liga Campionilor in acest sezon? Manchester City Real Madrid Inter Milano PSG Bayern Munchen Barcelona Alta echipa Vezi rezultatele Loading ... Loading ...