Gigi Becali, "gaură" financiară uriaşă la FCSB. Cu câţi bani a putut împrumuta clubul în 2023 - Antena Sport

Reclamă

„Am ajuns la aproape 15. De la 3-4, știi că am zis atunci că scosesem banii și aveam vreo 2-3 milioane. Am zis că dacă ajung la 6-7 milioane mă retrag. Normal, acum dacă mă țineam de cuvânt mă retrăgeam, dar deja am 15 milioane împrumutați.

Păi ce crezi? Joci la fotbal? Nu ai văzut Gică ce a zis? Domne, nu mai pot! Am făcut ce-am putut. Și ăla e Hagi, știe să scoată din fotbal, face fotbaliști, drege.

Reclamă

Și dup-aia vine unul și zice că de ce face Becali schimbarea, echipa. Sunt 15 milioane și cu 10 dinainte, deci vreo 25 de milioane de euro. N-am renunțat atunci la 9,3 milioane? Deci 25. Dar nu e minus, că dacă eu vreau s-o vând iau 50 pe ea”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

Marius Şumudică, laude pentru FCSB la final de an

Marius Şumudică a oferit declaraţii despre situaţia lui Damjan Djokovic, mărturisind că acesta merita să primească mai multe şanse la FCSB. Însă, „Şumi” a declarat că Gigi Becali ştie mai bine ce are de făcut la echipa sa, iar în acest context, la lăudat pe patronul roş-albaştrilor pentru faptul că formaţia sa este lider detaşat în Liga 1.

De asemenea, tehnicianul lui Gaziantep este de părere că FCSB are, de departe, cele mai mari şanse să devină campionaă la finalul sezonului, fiind peste rivalele Rapid sau CFR Cluj.

Reclamă 4 / 0/3

„Domnul Becali știe mai bine (n.r.- în cazul lui Djokovic). Nu avem ce să îi spunem pentru că este pe primul loc cu șanse mari să câștige campionatul. Ei au cele mai mare șanse. Au cel mai consistent joc, peste CFR Cluj, peste Universitatea Craiova, peste Rapid. Trebuie să fim corecți”, a declarat Marius Şumudică, conform digisport.ro.