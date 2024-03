Gigi Becali a râs de adversare şi a spus de cine se teme cel mai mult în lupta la campionat: "Cred eu că e mai solidă" - Antena Sport

Întrebat în ce proporţie e campion, Gigi Becali a refuzat să răspundă. „Nu mai vreau să vorbesc. Mă smeresc, bag capul în pământ şi mă smeresc”, a spus Becali.

Elias Charalambous, mesaj direct după FCSB – Sepsi 2-1: „Nu am realizat nimic! Trebuie să rămânem umili”

Elias Charalambous a avut un mesaj direct după FCSB – Sepsi 2-1. Tehnicianul roș-albaștrilor nu s-a ferit de cuvinte și a spus că echipa sa nu a realizat încă nimic, chiar dacă este la 7 puncte de locul 2.

Duelul dintre FCSB și Sepsi a contat pentru prima etapă din playoff-ul Ligii 1. Partida de pe Arena Națională a fost în format LIVE TEXT pe AS.ro.

„A fost important să începem playoff-ul cu o victorie. Sunt doar 3 puncte în plus, trebuie să rămânem umili. Nu am realizat nimic, trebuie să continum să muncim. De săptămâna viitoare trebuie să începem din nou să muncim.

După meciul cu Rapid a trebuit să avem o reacție, să câștigăm următorul meci. Asta am vrut astăzi, să obținem cele 3 puncte.

Chiar dacă am câștigat, nu s-a întâmplat nimic. Trebuie să rămânem umili și să continuăm.

Adversarii nu au avut ocazii, au atacat doar când am făcut noi greșeli. Am decis să facem anumite schimbări, ok, dar important este că am câștigat meciul!