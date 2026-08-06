Panică totală la Madrid! Ce a făcut Vinicius, imediat după ultima rundă de negocieri

Real Madrid i-a făcut o nouă ofertă, îmbunătățită, lui Vinicius, pentru un nou contract. Dacă inițial Real pusese limita maximă la 22 de milioane de euro, mult sub cele 30 de milioane solicitate de Vinicius, noua ofertă este mai aproape de ceea ce dorește brazilianul, însă în continuare nu e la nivelul considerat acceptabil de Vinicius.

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Deși presa din Spania scrie că Vinicius este aproape de prelungirea contractului, realitatea e mult mai complicată.

Arsenal, variantă sau pion?

De situația lui Vinicius la Madrid încearcă să profite Arsenal. Campioana Angliei i-a făcut o ofertă mult mai bună brazilianului decât cea de la Madrid și „tunarii” așteaptă acum decizia brazilianului cu privire la contractul pus pe masă de Madrid.

Până să decidă unde va juca sezonul viitor, Vinicius Jr. a creat valuri pe rețelele de socializare. Asta după ce și-a ascuns toate postările de pe Instagram și poza de profil! Nu este prima dată când Vinicius Jr face acest lucru, iar în precedentele situații era vorba de un moment tensionat în relația cu Real Madrid.

Astfel, presa britanică scrie că Arsenal este optimistă că poate să facă cel mai important transfer din ultimii ani. Însă un alt scenariu este pus pe masă de către FourFourTwo: echipa lui Vinicius să se folosească de interesul lui Arsenal în negocierile cu Real Madrid! Clubul lui Florentino Perez este forțat de circumstanțe să lase de la el pentru că nu își permite un scenariu în care Vinicius pleacă liber de contract peste un an. Astfel, amenințarea plecării la Arsenal este elementul prin care Vinicius să forțeze Real să ofere condiții superioare pentru un nou contract. Vinicius este reprezentat de Roc Nation, agenția care îl reprezintă și pe Yan Diomande, cel care este la un pas să devină „galactic”.