Gigi Becali a venit cu replica după acuzaţiile lui Laszlo Dioszegi: "Au trecut 5 luni? Trebuie Becali să dea banii tot timpul?" - Antena Sport

Pe 2 august am sunat noi și domnul Argăseală nu ne-a mai răspuns. A fost un semn de întrebare. A vorbit Hadnagy prin mesaje cu domnul Becali, am reușit și eu să discut cu dumnealui și ne-a promis că ne transferă 500.000 de euro până vinerea care a trecut. Iar în săptămâna aceasta, încă 500.000 de euro. Nu ni s-a spus clar când primim toți banii. Domnul Becali ne-a garantat sumele pe care vi le-am spus, urmând ca restul banilor plus TVA să fie virați cât mai curând. Sau așa credeam noi, că îi vom primi în curând.

Azi e luni și nu am încasat niciun ban. Se tot vorbește că am dat lovitura cu Ștefănescu, dar vă spun clar că nu am încasat niciun leu. Clubul Sepsi trebuie să achite acum din contul propriu TVA care este cam 270.000 de euro”, a spus Laszlo Dioszegi, potrivit fanatik.ro.