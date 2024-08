Gigi Becali nu a plătit banii pentru transferul lui Marius Ștefănescu! Dioszegi, semnal uriaș de alarmă: „Cât să mai tac?!” - Antena Sport

Gigi Becali nu a plătit banii pentru transferul lui Marius Ștefănescu! Colaj cu Gigi Becali și Laszlo Dioszegi / Hepta și Profimedia Gigi Becali nu a plătit banii pentru transferul lui Marius Ștefănescu! Aceasta a fost dezvăluirea făcută de patronul de la Sepsi, Laszlo Dioszegi, care a șocat pe toată lumea. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ FCSB l-a transferat pe Ștefănescu în această perioadă de mercato, iar cele două părți s-au înțeles pentru suma de 1,31 milioane de euro. Acum însă, Dioszegi a aruncat o adevărată „bombă”, legată de afacerea cu Gigi Becali. Gigi Becali nu a plătit banii pentru transferul lui Marius Ștefănescu! Patronul lui Sepsi a dezvăluit că Gigi Becali nu i-a plătit, momentan, suma de transfer pentru mutarea lui Marius Ștefănescu. Dioszegi a dezvăluit că FCSB a amânat plățile și că acum Sepsi este nevoită să achite singură un TVA în valoare de aproximativ 270.000 de euro. A venit momentul să vă spun adevărul, e bine ca opinia publică să știe ce se întâmplă. Nu am încasat nici un leu pentru Ștefănescu până în acest moment, din suma de 1.310.000 de euro plus TVA. Aceasta este suma. „Povestea sau firul evenimentelor este așa: am bătut palma pentru 1.310.000 de euro plus TVA, din care 300.000 de euro se vor duce la un club de juniori din Cluj. Noi am făcut factura pe 1 iulie, așa cum conveniserăm cu domnii Becali și Argăseală. Pe 10 iulie ne-au promis că banii vor intra în cont. Nu au intrat. Pe 9 iulie, domnul Argăseală ne-a rugat să mai așteptăm o săptămână. Am fost de acord. După acea săptămână, ne-a sunat iar pe la mijlocul lunii iulie și ne-a spus ”așteptăm banii pe Florinel Coman, vă rugăm să ne așteptați până spre finalul lunii iulie”. Am înțeles situația, uneori sunt probleme cu banii, se poate întâmpla. Reclamă

Reclamă

Pe 2 august am sunat noi și domnul Argăseală nu ne-a mai răspuns. A fost un semn de întrebare. A vorbit Hadnagy prin mesaje cu domnul Becali, am reușit și eu să discut cu dumnealui și ne-a promis că ne transferă 500.000 de euro până vinerea care a trecut. Iar în săptămâna aceasta, încă 500.000 de euro. Nu ni s-a spus clar când primim toți banii. Domnul Becali ne-a garantat sumele pe care vi le-am spus, urmând ca restul banilor plus TVA să fie virați cât mai curând. Sau așa credeam noi, că îi vom primi în curând.

Azi e luni și nu am încasat niciun ban. Se tot vorbește că am dat lovitura cu Ștefănescu, dar vă spun clar că nu am încasat niciun leu. Clubul Sepsi trebuie să achite acum din contul propriu TVA care este cam 270.000 de euro”, a spus Laszlo Dioszegi, potrivit fanatik.ro.

„Degeaba ne ascundem după degete!” Laszlo Dioszegi ştie de ce Marius Ştefănescu nu s-a impus la FCSB: „De-asta nu dă randament”

Laszlo Dioszegi ştie de ce Marius Ştefănescu nu s-a impus la FCSB. Fostul jucător de la Sepsi Sf. Gheorghe s-a transferat vara aceasta la campioana României, dar nu a reuşit să îl impresioneze pe Gigi Becali.

Reclamă

Laszlo Dioszegi, patronul celor de la Sepsi Sf. Gheorghe, este de părere că fostul său jucător a fost afectat de criticile venite din partea patronului FCSB, susţinând că Ştefănescu este o persoană sensibilă: „Ștefănescu este un băiat sensibil. Poate din cauza faptului că s-a gândit că atunci când îi merge la FCSB o să fie la fel cum e la noi și deja toți băieții o să primească la fel cum a fost la noi, o să-i fie ușor să marcheze și să dea pase de goluri. Eu am văzut toate meciurile. Nu pot să spun că a jucat rău și nici nu pot să spun că a jucat cum a jucat la noi. Fiecare jucător are nevoie de timp, să se adapteze la noua echipă, la noua schemă a echipei, la antrenor, la staff. Este un tip care, eu așa consider, nu înghite așa de bine dacă este certat. Am văzut că a fost certat, acum degeaba ne ascundem după degete. A fost certat de vreo două ori. Consider că din cauza asta nu mai dă randamentul scontat. Nu pot să spun că e orgolios. O să vedem asta în următoarele etape, ce o să facă pe teren, dar jucătorii sunt ca ouăle”, a declarat Laszlo Dioszegi, potrivit sursei citate anterior.

Reclamă