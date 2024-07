Gigi Becali, ameninţări incredibile pentru Răzvan Burleanu: "O să primească război total!". Rotaru, trimis de urgenţă la FRF! - Antena Sport

Gigi Becali a venit cu un ultim avertisment şi a lansat ameninţări incredibile pentru Răzvan Burleanu. Patronul FCSB-ului nu mai are răbdare şi cere să fie scoasă de urgenţă regula U21 din Liga 1. În caz contrar, îi promite „război total” preşedintelui FRF.

Latifundiarul din Pipera l-a trimis de urgenţă pe Mihai Rotaru la sediul Federaţiei, pentru a îl convinge pe Răzvan Burleanu să cedeze presiunilor. Patronul Universităţii Craiova va discuta cu şeful FRF.

Gigi Becali, ameninţări incredibile pentru Răzvan Burleanu

Dacă Burleanu nu va renunţa la regulă, Gigi Becali anunţă că va urma modelul lui Adrian Mititelu şi că îi va face plângeri în instanţă şefului Federaţiei.

„Tată, lucrurile sunt clare pentru mine, iar eu îi mai dau o șansă lui Burleanu și îi arat că nu vreau război total cu el. La ora 15:00, Burleanu are azi o întâlnire cu Rotaru și am decis să îl las pe Mihai sa discute el cu Burleanu, iar eu sper că Mihai o să îl convingă să schimbe regula U21. Dăcă o schimbă, atunci eu îmi voi cere scuze public față de Burleanu pentru tot ce am zis despre el. Voi merge chiar personal la Burleanu să îmi cer scuze și față în față. Iar apoi îl vom ajuta să intre și în legalitate că o are grea de tot cu Mititelu.

Dacă nu schimbă regula, atunci o să primească un război total. Nu neapărat că ne vom alatura lui Mititelu și vom duce un război cu Burleanu la baionetă, dar voi face plângeri peste plângeri mai rău ca Mititelu. Unde face Mititelu o plângere, eu fac două. Și tot așa! Și așa războiul e greu cu Mititelu, că Mititelu i-a băgat rău în corzi. Dar gata, până aici.