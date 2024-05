Gigi Becali, anunțul momentului despre revenirea lui Florin Tănase la FCSB! A spus totul după 0-2 cu Universitatea Craiova - Antena Sport

„E posibil să revină și Florin Tănase. N-ar fi transfer rău, normal. Deocamdată nu pot spune nimic despre Ștefănescu. Ce mare lovitură e să-l aduci pe Ștefănescu? Eu acum sunt fericit că mi-au adus antrenori puternici.

Trebuie să mă ocup acum. Uite, la Haruț nu trebuia să primim golul ăsta. După aia se întreabă de ce nu joacă”, a spus Gigi Becali, la primasport.ro.

Reclamă

Octavian Popescu a anunţat că se operează: „În ultimul an am jucat cu o problemă la gleznă”! Cât va lipsi de pe teren

Octavian Popescu a anunţat că se operează după Universitatea Craiova – FCSB 2-0. Jucătorul echipei patronate de Gigi Becali a precizat şi cât va lipsi de pe teren.

În minutul 55 al partidei, Octavian Popescu a ratat o ocazie uriaşă. El a trimis un lob superb, dar balonul a trecut puţin pe lângă poarta apărată de Popescu. Miculescu aştepta, cu poarta goală, o pasă de la Octavian Popescu.

„A fost un meci bun, din păcate am pierdut. Nu aveam în plan să pierdem în play-off, dar uite că a venit și înfrângerea. Eu am avut o fază pe care am tratat-o superficial. Putea fi un super-gol, dar nu a fost.

Reclamă 4 / 0/3

În ultimul an am jucat cu o problemă la gleză. Trebuie să mă operez. Voi lipsi maxim o lună și jumătate, două. Recuperarea e imediată totuși, nu voi lipsi în preliminariile pentru cupele europene. La meciul cu CFR cred că o să fie un spectacol cum nu s-a mai văzut în ultimii ani în România. Suntem serioși, nu ne vopsim în cap! (n.r. râde)”, a declarat Octavian Popescu pentru digisport.ro după Universitatea Craiova – FCSB 2-0.

Va termina Bayer Leverkusen sezonul fără înfrângere? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...