Gigi Becali, prima reacţie după ce FCSB a învins-o pe Sepsi şi s-a distanţat la 7 puncte de locul 2 în Liga 1! - Antena Sport

(n.r. despre gol) L-am simţit, am simţit fundaşul, m-am uitat înainte să primesc mingea, mi-am uitat Am vorbit cu cineva înainte de meci şi mi-a spus să îi dau în scurt.

La penalty, calc şi eu o dată şi fac penalty. E penalty, clar. În meci am reacţionat ca şi cum n-ar fi fost. Dar e normal să încerci ceva pentru tine.

Înainte urmăream echipele, acum urmărim să nu fim urmăriţi. Cred că vom fi campioni.

Am avut ocazia cu stângul. Am ieşit pentru că nu mai puteam, am făcut foarte multe sprinturi. Am zis să îi las locul unui coleg mult mai proaspăt care ştiam că va da totul pentru echipă.

Mă bucur că am fost convocat. Îmi era dor de naţională, de colegi. De-abia aştept să începem treaba pentru că a trecut foarte repede timpul de la calificare. De-abia aştept să ne pregătim şi să facem o figură frumoasă”, a spus Florinel Coman, la digisport.ro.

FCSB – Sepsi 2-1. Băluţă şi Florinel Coman i-au dus pe „roş-albaştri” la 7 puncte de locul 2! Cum arată clasamentul în play-off

Meciul FCSB – Sepsi 2-1 a putut fi urmărit în format LIVE TEXT, pe AS.ro. Echipa lui Elias Charalambous a profitat de paşii greşiţi ai Rapidului şi CFR-ului şi a ajuns la 7 puncte de locul 2. FCSB e acum la 7 puncte de Universitatea Craiova şi Rapid.

Vicecampioana României a obţinut cel de-al 7-lea succes la rând în faţa grupării din Sfântu Gheorghe. Liderul Ligii 1 a primit şi întăriri. Siyabonga Ngezana, care a fost suspendat în eşecul drastic cu Rapid, este apt de joc cu Sepsi.