Gigi Becali, reacţie după ce Neluţu Varga a cerut 7 milioane de euro pe Louis Munteanu: "Eu atât dau! Nu sunt prost!" - Antena Sport

Gigi Becali a avut o reacţie după ce Neluţu Varga a cerut 7 milioane de euro pe Louis Munteanu pentru a-l lăsa la FCSB. Becali a anunţat suma pe care e dispus să o plătească pentru Louis Munteanu.

Gigi Becali a spus că poate oferi şi 2.500.000 de euro pentru Louis Munteanu, cu mult sub suma cerută de Neluţu Varga.

„Dacă pot, o să îl aduc. Cât? Cine vrea 7? Zice el rău? E prost cine cere? E prost cine dă, iar eu nu sunt prost! Am avut nişte informaţii că îl pot lua cu 2.500.000 de euro. Atât am avut şi eu nişte informaţii. Nu vreau să vorbesc mai mult. Cu 2.500.000 îl iau dacă pot. Cu 7 milioane nu pot. Louis Munteanu joacă şi stânga şi dreapta. Informaţiile cam aşa sunt, ce am auzit şi eu. Ele sunt adevărate. Nu vreau să mai vorbesc mai mult. Sunt mai multe discuţii, implic şi impresarul, poate aude şi Fiorentina”, a spus Gigi Becali la digisport.ro.

Neluțu Varga e dispus să-l cedeze pe Louis Munteanu la FCSB: „Dacă Gigi Becali plătește, e al lui!”

Neluțu Varga a declarat că este dispus să-l cedeze pe Louis Munteanu la FCSB, după ce Gigi Becali și-a exprimat interesul pentru transferul atacantului. Patronul de la CFR Cluj nu ar refuza o nouă afacere cu latifundiarul din Pipera.

„Sunt prostii ce spune Gigi Becali că nu am fi plătit toți banii pe Louis Munteanu. Toate actele cu Fiorentina au fost semnate, e un contract pe patru ani, sumele negociate au fost achitate în totalitate.