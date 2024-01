Giovanni Costantino a criticat dur arbitrajul după Farul - FCU Craiova 1-0: „Arbitrul nu a văzut! A fost penalty” - Antena Sport

Nu cred că meritam mai mult, dar am avut un penalty foarte clar. Nu ai cum, doar să nu vrei să îl dai! Nu e corect să vorbim despre arbitraj, am jucat slab, dar și în prima repriză am avut o lovitură liberă, s-a văzut că nu vede. Au fost și dueluri umăr la umăr, dădea fault doar pentru ei. Asta este.

Chiar simțim la fiecare meci o ură împotriva noastră. Noi am jucat foarte rău, dar și arbitrajul contează. Doar cu FCSB, în Cupă, am avut un arbitraj ok. Nu suntem într-o situație foarte bună, am început cu două înfrângeri (n.r. anul), trebuie să batem pe Dinamo neapărat!”, a spus Aurelian Chițu, potrivit sursei citate anterior.