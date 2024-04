Giovanni Costantino a rupt tăcerea după plecarea de la FCU Craiova! Cine l-a "lucrat" și ce a spus despre Adrian Mititelu - Antena Sport

Reclamă

„Îl respect pe Adrian Mititelu, ca om, ca patron, dar au fost anumite persoane care n-au vorbit lucruri frumoase despre mine. Mă refer la un jucător, dar și anumite persoane din jurul lui Mititelu care poate au vorbit lucruri pozitive sau negative, a fost o colaborare onestă, plăcută, îmi pare rău că s-a ajuns la această despărțire pentru că sunt cifre care îmi dau dreptate.

18 meciuri cu mine, 24 de puncte. Fără mine, 19 meciuri, 14 sau 15 puncte. Consider că FCU are șanse în continuare să se salveze. Mititelu este un om extrem de inteligent. Din păcate, se gândește un pic și uneori ia deciziile mai târziu decât ar trebui. Dacă m-ar fi ascultat la timp, domnul Mititelu eram în semifinala Cupei și mi-ar fi plăcut să ofer un cadou suporterilor olteni, dar și lui”

Giovanni Costantino: „Mă bucur când Mititelu face alegeri bune”

Giovanni Costantino a spus că a avut și un jucător care i-a făcut probleme în vestiar. Chiar dacă nu i-a dat numele, cel mai probabil este vorba despre Vlad Achim, care a fost înlăturat din lot de Adrian Mititelu, din cauza unor probleme sesizate de patronul din Bănie.

„Nu vreau să dau numele celui care a creat probleme în vestiar, dar am citit în ultima perioadă că au fost descoperite problemele din vestiar. Eu le-am transmis, știam soluția demult și regret că nu s-a întâmplat atunci când am fost eu, s-a întâmplat după ce am spus eu.

Când am plecat am spus problemele și nu aș fi putut dormi liniștit dacă nu le-aș fi expus, acum sunt liniștit. Nu mă bucur că toată lumea îmi dă dreptate, dar îmi pare rău că lumea a înțeles destul de târziu. Mă bucur mereu când Mititelu face alegeri bune și Craiova câștigă.

Chiar dacă nu voi mai lucra vreodată cu Adrian Mititelu am o mare stimă și recunoștință pentru el. Îi mulțumesc pentru că m-a ajutat să vin acolo, să cunosc acest club, super-echipă, suporterii”, a spus Giovanni Costantino, în cadrul unui podcast.

