"Golul de 2-2 v-a salvat postul?" Ivaylo Petev a reacţionat fără să stea pe gânduri, după FC Botoşani - Universitatea Craiova - Antena Sport

Ivaylo Petev a avut prima reacţie după FC Botoşani – Universitatea Craiova 2-2

Ce a declarat antrenorul bulgar Ivaylo Petev a avut prima reacţie după FC Botoşani – Universitatea Craiova, scor 2-2, din etapa a 26-a a Ligii 1. Întrebat dacă risca să fie demis, în cazul unei înfrângeri, antrenorul oltenilor nu a stat pe gânduri şi a făcut un anunţ categoric.

Bulgarul de pe banca echipei lui Mihai Rotaru nu se teme că ar putea fi dat afară de la echipă. Petev a venit cu explicaţii după ce s-a încurcat cu penultima clasată şi a pus „tunurile” pe jucătorii din defensivă.

„Am jucat bine, dar am terminat cu un rezultat slab. Am primit 2 goluri foarte uşoare în prima repriză. Botoşani nu a avut cine ştie ce joc, dar noi nu ne-am descurcat bine în defensivă. După pauză am schimbat, am avut mai multe ocazii şi am plecat cu un punct.