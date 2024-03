"Haos total!" Helmut Duckadam nu a avut milă nici de galeria Rapidului după dezastrul de la Craiova: "Sunt probleme mari acolo!" - Antena Sport

Tristă rău atmosfera. Nu am nicio explicație logică, pe cuvântul meu. Am fost extrem de mulți suporteri, s-a văzut. Noi am făcut spectacol în tribune, dar echipa a făcut un spectacol penibil.

După părerea mea, da, Cristiano Bergodi este în pericol. Eu zic că Bergodi ar trebui să fie schimbat. Ar trebui să-i impui victorii în următoarele etape, în următoarele 2-3 meciuri. Joc superb în prima repriză, iar în a doua repriză n-am mai jucat nimic. Nimeni nu mai vorbește. Suntem extrem de triști, de abătuți. În proporție de 90% cu titlul s-a terminat„, a spus Nicolae Cristescu la primasport.ro.