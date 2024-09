Helmut Duckadam a transmis un avertisment în legătură cu Ştefan Târnovanu şi l-a contrazis pe Gigi Becali! Reacţia lui Prunea - Antena Sport

Helmut Duckadam a transmis un avertisment în legătură cu Ştefan Târnovanu. „Eroul de la Sevilla” consideră că portarul FCSB-ului are o problemă cu ieşirile pe centrări.

Duckadam e de părere că de multe ori Târnovanu pierde timp până când se hotărăşte să iasă. Vorbind despre faza de la golul Petrolului, Duckadam l-a contrazis pe Gigi Becali. „Eroul de la Sevilla” a susţinut că nu a fost fault, iar golul a fost perfect valabil. De altfel, arbitrul partidei l-a validat.

Helmut Duckadam a transmis un avertisment în legătură cu Ştefan Târnovanu şi l-a contrazis pe Gigi Becali! Reacţia lui Prunea

„(n.r: Are o problemă pe ieşiri Ştefan Târnovanu?) Da, de mult timp are. Am impresia că are o teamă la ieşirile din poartă. Şi atunci evită foarte mult. Şi la această minge (n.r.: la faza în care FCSB a primit gol cu Petrolul), la această centrare, pierde foarte mult timp până se hotărăşte să iasă. Frica îl ţine pe loc. Până prinde curajul, zice ‘Pot să ies’, întârzie.

Eu sunt Gică contra, părerea mea e că nu a fost fault”, a spus Helmut Duckadam la digisport.ro.

Florin Prunea a intervenit şi a subliniat că ar fi fost mai bine dacă Târnovanu nu mai ieşea deloc, având în vedere că pierduse deja destul timp. Duckadam l-a aprobat.