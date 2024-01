Hermannstadt - FC Botoşani 2-0. Echipa lui Iftime rămâne pe ultimul loc în Liga 1, în timp ce sibienii se apropie de play-off - Antena Sport

Reclamă

Hermannstadt: Căbuz – Butean, Găman, Bejan, Opruţ – Balaure (Oroian ’71), Mino, Murgia (Biceanu ’82), Jipa (Ciubotaru ’71) – Iancu (Fonseca ’25, Antoche ’82)), Paraschiv. Antrenor: Marius Măldărăşanu

FC Botoşani: Ducan – R. Benzar, Sadiku, Miron, Ţigănaşu – Filip, Dican (Dragu ’74), Mitrov (Dragomir ’59) – Kaprof (L. Fulop ’31), Ilicic (Friday ’46), Caputa Ferreira (Cioiu ’74). Antrenor: Bogdan Andone

Cartonaşe galbene: Paraschiv ’52, Fonseca ’53, Mino ’58 / Ţigănaşu ’24, Benzar ‘81

Arbitri: Horia Mladinovici – Mircea Orbuleţ, Alexandru Ioan Corb – Bogdan Dumitrache

Camera VAR: Andrei Chivulete, Iuliana Demetrescu

Observatori: Marcel Savaniu, Claudiu Boaru Duminică mai au loc în Superliga partidele Poli Iaşi – Universitatea Cluj (ora 17.00) şi Universitatea Craiova – FCSB (ora 20.00). Lovitură dură pentru Zeljko Kopic după înfrângerea cu Rapid! Antrenorul nu poate conta pe doi jucători importanţi cu FCU Craiova! Lovitură dură pentru Zeljko Kopic după înfrângerea cu Rapid. Antrenorul croat a pierdut doi titulari în meciul cu Rapid, încheiat cu scorul de 1-2. Potrivit Radio Dinamo 1948, Josue Homawoo şi Gabriel Moura vor lipsi cu FCU Craiova. Primul va fi suspendat etapa viitoare, după ce a ajuns la 4 cartonaşe galbene, în timp ce al doilea este accidentat. Moura ar avea o tăietură, iar şansele să fie recuperat pentru meciul important cu FCU Craiova sunt extrem de mici. FCU Craiova – Dinamo se joacă vineri, 2 ianuarie, de la ora 20:00. Meciul va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro. Giuleştenii au învins dramatic Dinamo, în deplasare, cu 2-1, cu un gol marcat în minutul 90 de Borisav Burmaz. Jayson Papeau a deschis scorul în minutul 44, dar bucuria giuleştenilor a fost de scurtă durată, deoarece Dinamo a restabilit egalitatea la ultima fază a primei reprize, prin Abdallah. Borisav Burmaz a adus victoria echipei sale cu un şut superb, din întoarcere, în minutul 90. La scorul de 1-1, Dinamo a avut o bară, în minutul 56, la un şut al lui Dennis Politic.

Hakim Abdallah, un car de nervi după Dinamo – Rapid 1-2

Hakim Abdallah a fost un car de nervi după Dinamo – Rapid 1-2. Atacantul formației din Ștefan cel Mare, care a și marcat singurul gol al „câinilor”, s-a arătat dezamăgit de faptul că echipa sa nu a reușit să obțină puncte la partida de pe Arena Națională.

„Fiecare meci este diferit, trebuie să o luăm meci cu meci. Cred că am jucat bine azi, am ratat mult şi e clar că trebuie să mai lucrăm la acest aspect. E nevoie să gândim pozitiv. Lucrăm din greu, dar trebuie să lucrăm şi mai mult.

La faza golului am înscris mai mult din instinct. A fost un corner, a şutat Ilic, iar înainte să tragă el am fost sigur că balonul ajunge în zona mea şi mi-am spus să o ating uşor. A fost bine că am egalat repede, să nu intrăm la pauză conduşi, dar nu a fost de ajuns.

Cred că meritam cele trei puncte azi sau măcar un egal. Noi am luptat pentru victorie şi am pierdut pentru că ne-a lipsit ceva, ultima execuţie, ultima pasă. Sunt chiar furios pentru că am pierdut.

Avem nevoie de puncte, dar dacă vom juca aşa cum am jucat azi avem mai multe şanse. Trebuie să ne concentrăm mai mult la ultima pasă, la ultima execuţie”, a spus Hakim Abdallah.

Se salvează Dinamo de la retrogradare în acest sezon? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...