Lovitură dură pentru Zeljko Kopic după înfrângerea cu Rapid! Antrenorul nu poate conta pe doi jucători importanţi cu FCU Craiova! - Antena Sport

Giuleştenii au învins dramatic Dinamo, în deplasare, cu 2-1, cu un gol marcat în minutul 90 de Borisav Burmaz. Jayson Papeau a deschis scorul în minutul 44, dar bucuria giuleştenilor a fost de scurtă durată, deoarece Dinamo a restabilit egalitatea la ultima fază a primei reprize, prin Abdallah.

Borisav Burmaz a adus victoria echipei sale cu un şut superb, din întoarcere, în minutul 90. La scorul de 1-1, Dinamo a avut o bară, în minutul 56, la un şut al lui Dennis Politic.

Hakim Abdallah, un car de nervi după Dinamo – Rapid 1-2

Hakim Abdallah a fost un car de nervi după Dinamo – Rapid 1-2. Atacantul formației din Ștefan cel Mare, care a și marcat singurul gol al „câinilor”, s-a arătat dezamăgit de faptul că echipa sa nu a reușit să obțină puncte la partida de pe Arena Națională.

„Fiecare meci este diferit, trebuie să o luăm meci cu meci. Cred că am jucat bine azi, am ratat mult şi e clar că trebuie să mai lucrăm la acest aspect. E nevoie să gândim pozitiv. Lucrăm din greu, dar trebuie să lucrăm şi mai mult.

La faza golului am înscris mai mult din instinct. A fost un corner, a şutat Ilic, iar înainte să tragă el am fost sigur că balonul ajunge în zona mea şi mi-am spus să o ating uşor. A fost bine că am egalat repede, să nu intrăm la pauză conduşi, dar nu a fost de ajuns.



Cred că meritam cele trei puncte azi sau măcar un egal. Noi am luptat pentru victorie şi am pierdut pentru că ne-a lipsit ceva, ultima execuţie, ultima pasă. Sunt chiar furios pentru că am pierdut. Avem nevoie de puncte, dar dacă vom juca aşa cum am jucat azi avem mai multe şanse. Trebuie să ne concentrăm mai mult la ultima pasă, la ultima execuţie”, a spus Hakim Abdallah. Dan Șucu l-a impresionat pe Daniel Pancu, după Dinamo – Rapid 1-2: „Așa se întâmplă când plătești bani” Dan Șucu l-a impresionat pe Daniel Pancu, după Dinamo – Rapid 1-2. Fostul atacant al formației din Giulești a vorbit la superlativ despre patronul echipei, după derby-ul de pe Arena Națională. Scorul final al meciului a fost decis de golul lui Borisav Burmaz, care a marcat în minutul 90. Este pentru a doua oară când atacantul adus în această iarnă rezolvă un meci pentru Rapid. Acesta a marcat golul victoriei și în partida cu FCU Craiova, încheiată cu scorul de 4-3, în favoarea giuleștenilor. Daniel Pancu este de părere că Dan Șucu a făcut o campanie de transferuri excelentă în această iarnă și a menționat faptul că atacul Rapidului a fost întărit cu un jucător de calitate. Totuși, actualul selecționer al echipei naționale U21 a vorbit și despre prestația echipei, de la meciul de pe Arena Națională. Acesta este de părere că la formația lui Cristiano Bergodi nu există relații de joc și că fotbaliștii au doar valoare individuală. “Așa se întâmplă când plătești bani pe atacanți. Burmaz s-a impus. Nu există relații de joc, doar valoarea individuală. În mod normal, abia de la vară poți spune că Rapid va fi o echipă legată. Nu e ușor. Evoluția lor e scuzabilă”, a spus Daniel Pancu, la digisport.ro. Reclamă

